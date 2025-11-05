為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    改革火化作業 設3關卡掃QR Code嚴控

    2025/11/05 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

    高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

    高雄殯葬處爆集體收賄百萬插隊燒遺體，外界也質疑恐發生領錯親人骨灰情事，高市民政局表示，積極除弊革新，強調火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QR Code嚴控，殯管處也改革火化作業，原由職工人員處理流程，改由公務人員專責辦理登錄作業，職工則專責火化，以杜絕弊端及燒錯遺體的可能。

    殯儀館火化流程全面電腦化作業，經查第一殯儀館火化場涉案職工等十四人涉嫌收取業者紅包，利用遺體間火化空檔時間差，供業者插隊火化遺體，雖未影響排隊民眾權益，但收賄行為被檢方以貪污罪起訴，市府全面解僱涉案職工，加強人員法紀教育。

    殯管處表示，火化流程自二〇一六年建立QR Code機制，三階段數位化管理，掃描QR Code確認遺體，並經電腦系統登入及交叉比對，確保火化作業資訊，與遺體身分正確一致，如有異動調整火化時間，作業流程持續由電腦監控把關。

    殯管處也改革火化作業，原由職工人員處理流程，改由公務人員專責辦理，落實火化流程「一人一機」制度，逐一掃描QR Code確認遺體身分，並公開作業流程，確保程序透明、火化順序登載確實，並可隨時稽核。

    民政局每周派員不定時現場稽核，並於火化場增設門禁管制及監視系統，主要出入口派遣保全駐守控管，須持有證明文件人員經核對後才可進入，嚴禁業者及非作業人員進出，以杜絕可能舞弊管道。

