千具遺體插隊火化／高市殯葬處爆集體收賄百萬 起訴13人

高市殯葬處爆集體貪污，職工涉嫌收賄百萬元，助喪家插隊燒遺體。（資料照）

高雄市政府殯葬處爆發集體貪污案！負責操作火爐火化及撿骨的洪姓等十三名職工，從殯葬業者手中收取一百一十六萬餘元，幫助喪家看時辰「插隊燒遺體」，至少有一千多具遺體插隊焚化，並有被錯領的風險，高雄地檢署依貪污罪將十三名被告起訴。

暗藏火化服務費 當行賄款

高市殯葬處近年來因火化遺體量能不足，而民間習俗又是看日子、看時辰安排火化，殯葬業者向喪家收取的服務費中，往往暗藏一筆「火化服務費」，而這筆費用金額不高，平均落在一千元，就是業者用來「插隊」火化的賄款，而喪家為了讓親人能火化順利，通常都交由殯葬業者安排，根本不曉得這筆費用是行賄的款項。

請繼續往下閱讀...

依高雄市殯葬管理處遺體火化流程，操爐人員於開始火化時，要先掃描QR Code標籤紙，登入「高雄市殯葬處火化場即時查詢系統」，登載亡者遺體所在火爐及開始火化時間，待火化結束，殯葬業者或喪家可領取骨灰時，值班撿骨裝罐人員再掃描QR Code標籤紙，再於系統登載火化結束，亡者骨灰即可領取。

檢方指出，洪姓（五十一歲）等十四名職工（工友缺，在職共十一人，二人退休、其中一名吳姓職工已歿，不起訴處分），從二〇一九年一月起，刻意不掃QR Code，視火爐使用狀況直接安排九家殯葬業者插隊，在「適當的時辰」前完成火化，讓喪家撿骨、進塔的時間不被擔誤。再向殯葬業者收取每具遺體一千元的服務費，這些賄款都沒有直接入袋，而是統一交由資深職工保管，運用在人員吃便當、買飲料。

不過，知情人士透露，火化人員不掃QR Code，而插隊流程若出錯，恐造成喪家領錯親人骨灰，且骨灰經高溫焚燒過，已無DNA可供採驗，無法得知是否真有人「錯領骨灰、拜錯祖先」。

涉案職工已被民政局開除

涉案職工到案後坦承犯行，檢方算出他們六年多來至少從殯葬業者手中拿到一百一十六萬三千元，以每具遺體插隊費用一千元計算，至少有一千多具先人遺體插隊焚化，並有被錯領的風險；涉案職工目前都已被民政局開除，並主動繳回犯罪所得，高雄地檢署偵結後依貪污罪起訴，並向法院請求從輕量刑；而九家業者事後也都認罪，被檢方處分緩起訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法