台灣成太子詐團藏金窟╱搜索101博弈總部 靈魂人物到案

檢警調昨赴太子集團用犯罪所得購入的 和平大苑房產內搜索。 （調查局提供）

在台成立九家公司、以助其從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子控股集團，不僅在台設立分支據點，還將眾多不法所得匯來台灣隱藏，以防位於柬國的詐欺總部一旦遭抄查，部分不法資產仍得以保留。但我國不僅與美國合作剷除太子集團的跨國性犯罪危害，還進一步追查該集團在台資產，從而一舉出抄出高達總值約四十五‧二億元的房地、名車與帳戶存款等。

38億贓款買和平大苑11戶豪宅

此外，昨天拘提到案的太子集團在台成員王昱棠，是該集團台灣據點靈魂人物，負責操控在台的所有公司運作。

專案小組調查，台灣太子公司涉主導利用聯凡等八家空殼公司，斥資卅八億元購入台北市和平東路「和平大苑」十一戶豪宅與四十八個車位，以隱匿金流；並在台北一〇一成立天旭公司，發展線上博弈賭博，而在台人員得知遭制裁後，一度緊急藏放名車。

此外，太子集團的觸角也延伸至帛琉，辦案人員懷疑王蕾絢、黃婕、施亭宇三名台灣女子協助太子集團以投資帛琉名義從事賭、詐不法，其中王蕾絢已離境。

該集團在台成立的公司有台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣九家，另尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技三家公司也為該集團所掌控。

檢方動員警調人員抄查集團在台據點，其中台北市信義分局動員廿人配合刑事局，昨赴台北一〇一、集團旗下的天旭國際辦公室搜索，因上月事發後，辦公室緊急撤離，警方透過一名收拾善後的員工進入執行搜索。天旭國際在台北一〇一原本租用分別位於十五樓、四十九樓的兩層樓，都是一整層，調警人員抵達時，還有近百台電腦未及運走，正由辦案人員過濾電腦資料蒐證。

天旭國際招待所 宛如拉斯維加斯

天旭國際租用的十五樓，特別隔出一區約百來坪作為招待所，雖然不少東西已搬走，但看得出裝潢豪奢，客廳擺放飛鏢機與大螢幕電視，還設有結合吧檯的餐桌等，極具休閒娛樂性，顯然原本是一處規模極大、宛如美國拉斯維加斯的台灣博弈總部。

檢方向台北地院聲請扣押勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）。 （調查局提供）

