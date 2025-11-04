溺斃2幼女獨游上岸 中配判16年半

簡女坦承三人一起下水，但當時沒有察覺小孩掙扎異動，庭訊期間多次表示悔恨，「如果能重來一次，絕對不會做後悔的事情。」（資料照）

中國籍簡姓女子前年隨丈夫來台後，因與公婆同住衝突頻繁、缺乏社會支持及心理壓力累積，去年攜十歲與八歲兩名幼女至新店碧潭下水，她則獨自游回岸上，孩子最終雙雙溺斃，台北地方法院國民法官昨依成年人故意殺害兒童罪，判刑十六年六月。

卅五歲簡女出生中國農村，十一年前與赴中的白姓丈夫結婚，婚後照顧家庭之餘同時工作，積蓄多投入丈夫炒股，二〇二二年左眼失明後，她則攜兩名幼女返台與公婆同住新北。去年七月，她帶女兒至新店碧潭拍照誘下水，自己獨自游回岸上，造成孩子不幸溺斃。

辯方主張，簡女自首，且全程配合調查，符合刑法第六十條自首減刑條件，而她長期受抑鬱及家庭等壓力影響，但案後已接受治療，具社會復歸可能，建議刑期為八年；丈夫白男亦透過司法修復達成和解，懇請國民法官從輕量刑。

檢方認為，簡女案發前帶走孩子護照、犯後操作股票，具控制與辨識能力；監視器影像也否定其入水自殺說法，痛斥其手段與動機惡劣，精神疾病僅具間接影響，生活困境不足以減刑，修復式司法對已逝孩子無效，建請求處無期徒刑。

合議庭認定，簡女出於報復心態誘使兩名幼女下水，手段與結果惡性重大，考量其身心狀況與社會復歸可能，處有期徒刑十六年六月，可上訴。

