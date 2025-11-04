不甘分手 陽光男變恐怖情人／挾持砍姊妹 與警對峙墜亡

蘇男挾持傷前女友，隨後墜樓不治；圖為蘇男軍服照。（記者吳仁捷翻攝）

空軍上尉退伍的蘇姓男子二日晚間到新北市三重陳姓前女友住處停車場埋伏，見陳女姊妹出現，持刀刺向兩人，陳女胞姊阻攔護妹，頸、背遭砍傷後報警，警方趕抵社區，過濾監視器發現蘇男持刀挾持陳女上頂樓，警力包圍時對蘇男喊話，但情緒激動的蘇男持刀勒住陳女脖子，警方要蘇男「一切好說…」，未料蘇男將陳女推向前，逃逸時不慎翻落，從十五樓頂墜落身亡，兩姊妹遭受刀傷，飽受虛驚，幸無生命危險，警方持續追查犯案動機。

據了解，卅五歲蘇姓男子二日晚間潛入三重區環河南路、陳姓前女友居住社區停車場持刀刺殺伏擊兩姊妹，警方趕抵現場，查出蘇男挾持陳女上頂樓，警方見情況危急，持盾牌衝上樓與蘇男喊話，當時蘇男搶過陳妹包包取得磁扣，挾持她上樓，嗆聲同歸於盡，見警方到場，蘇男情緒更加激動，即使警方喊話，「你講你有什麼要求，我們去了解…」，蘇男仍持刀抵住陳女脖子退往水塔方向，警方再大喊「你不要再弄（刺）了」，沒幾秒後，蘇男將陳女推出，逃跑時不慎墜樓，送醫不治。

請繼續往下閱讀...

據了解，被害陳家姊妹，昨傷勢較為穩定，警方到院就訊時，與蘇男交往的陳妹透露，與蘇男交往約一年，期間發現他常情緒失控、控制慾強，衍生分手念頭，約一個月前提出分手，雙方沒有糾紛；蘇男在使用的社群，自述服役十年職業軍人退伍，還PO上空軍軍服，不忘宣傳開的飲料店是錦州街最好吃的珍珠，蘇男更傳出也曾在光復洪災時當鏟子超人，今年九三軍人節時，還PO文透露自己擔任輔導長，帶領弟兄們度過軍旅生活，給人感覺陽光。

警方透露，男女交往時，若發現對方有暴力傾向，可先嘗試傾訴、表達願意陪他心理輔導改善，若仍未改善，即使分手也要循序漸進，或求助親友、警方，避免共持物品或財產，若分手後遭遇跟騷，也要及時反映、報案，避免獨自碰面，降低意外發生機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法