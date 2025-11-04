為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    烏日縱火2死》偷內褲挨告 開庭前涉預謀犯案／開無牌車撞屋縱火 狠斷生路

    2025/11/04 05:30 記者許國楨、黃旭磊、陳建志／台中報導
    台中烏日鐵皮宅疑遭前房客縱火，房東母女葬身火窟。 （讀者提供） 警方鎖定涉案的64歲許姓男子火速逮人，台中地檢署檢察官查看疑似引火點廂型車。 （記者黃旭磊攝）

    台中烏日鐵皮宅疑遭前房客縱火，房東母女葬身火窟。 （讀者提供） 警方鎖定涉案的64歲許姓男子火速逮人，台中地檢署檢察官查看疑似引火點廂型車。 （記者黃旭磊攝）

    二樓裝鐵窗 母女無路可逃

    台中市烏日區昨凌晨發生駭人縱火命案造成五十歲吳姓母親、十七歲林姓女兒傷重不治，警方鎖定涉案的六十四歲許姓男子火速逮人，經查，許男原是這戶林姓家族的租客，他對被林家退租懷恨在心，因而縱火報復，該屋二樓裝有鐵窗，許男故意駕駛廂型車「倒車撞進民宅」縱火阻斷逃生路，讓母女根本無處可逃，行徑凶殘令人髮指。

    許男租屋20年 開始出現異常

    據了解，吳女已過世的林姓公公是當地地主，林家原是三合院，後來搭蓋了三間民宅，吳女嫁給林家二兒子後住在其中一戶，大兒子則與婆婆住在另戶，中間一戶（緊臨罹難戶）則是約廿年前，許男以月租一萬元向吳女公公所承租與妻女同住，多年來相安無事，租約今年七月間到期，未料許男開始卻出現異常行為。

    性騷鬧上警局 持刀徘徊涉恐嚇

    期間許男被發現疑多次偷取林姓少女內衣內褲，甚至帶回房內再歸還，林家憤而提告要求搬離衍生租賃糾紛，許男雖離開租屋處，但事後仍陸續返回搬東西，與屋主發生糾紛，行徑愈發詭異，不僅曾涉及性騷少女鬧上警局，還曾在深夜燃燒雜物、手持鐮刀四處徘徊狀似恐嚇。

    許男雖辯稱是「除草清潔」整理環境，但飽受驚擾林家仍決定提告，希藉此強制許男退租，雙方預定本月十一日開庭對簿公堂卻傳憾事，據了解，吳女與林姓丈夫育有三子一女，三個兒子都在外地求學或工作，死者十七歲女兒為老么，在家中備受疼愛，案發時林姓丈夫在雲林工作，家中只有妻子和女兒。

    許男剪斷案發地點監視器線路

    昨天凌晨二時許，懷恨在心的許男疑掌握林家作息預謀犯案，先剪斷案發地點的監視器線路，駕駛一輛沒有車牌的廂型車，以倒車方式衝撞該民宅一樓鐵門，隨即引發大火，車子則卡在鐵門，出口被堵住，加上鐵皮建築室內熱輻射強，導致鋁門窗燒熔、樓梯遭燒穿，加上二樓裝有鐵窗，導致母女根本無處可逃，母女在二樓房間被消防人員救出，但送醫後先後不治。

    據了解，林姓少女就讀台中屯區某公立高職二年級，不幸消息傳回學校師長相當震驚，校方表示，少女在學校表現正常和同學互動也不錯，將會全力協助家屬，若經濟上有困難將會給予協助，有需要也會頒發榮譽畢業證書。

    台中市烏日區二層樓鐵皮住宅發生縱火案，房東母女被燒死。（記者黃旭磊攝）

    台中市烏日區二層樓鐵皮住宅發生縱火案，房東母女被燒死。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播