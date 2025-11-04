烏日縱火2死》偷內褲挨告 開庭前涉預謀犯案／開無牌車撞屋縱火 狠斷生路

台中烏日鐵皮宅疑遭前房客縱火，房東母女葬身火窟。 （讀者提供） 警方鎖定涉案的64歲許姓男子火速逮人，台中地檢署檢察官查看疑似引火點廂型車。 （記者黃旭磊攝）

二樓裝鐵窗 母女無路可逃

台中市烏日區昨凌晨發生駭人縱火命案造成五十歲吳姓母親、十七歲林姓女兒傷重不治，警方鎖定涉案的六十四歲許姓男子火速逮人，經查，許男原是這戶林姓家族的租客，他對被林家退租懷恨在心，因而縱火報復，該屋二樓裝有鐵窗，許男故意駕駛廂型車「倒車撞進民宅」縱火阻斷逃生路，讓母女根本無處可逃，行徑凶殘令人髮指。

許男租屋20年 開始出現異常

據了解，吳女已過世的林姓公公是當地地主，林家原是三合院，後來搭蓋了三間民宅，吳女嫁給林家二兒子後住在其中一戶，大兒子則與婆婆住在另戶，中間一戶（緊臨罹難戶）則是約廿年前，許男以月租一萬元向吳女公公所承租與妻女同住，多年來相安無事，租約今年七月間到期，未料許男開始卻出現異常行為。

請繼續往下閱讀...

性騷鬧上警局 持刀徘徊涉恐嚇

期間許男被發現疑多次偷取林姓少女內衣內褲，甚至帶回房內再歸還，林家憤而提告要求搬離衍生租賃糾紛，許男雖離開租屋處，但事後仍陸續返回搬東西，與屋主發生糾紛，行徑愈發詭異，不僅曾涉及性騷少女鬧上警局，還曾在深夜燃燒雜物、手持鐮刀四處徘徊狀似恐嚇。

許男雖辯稱是「除草清潔」整理環境，但飽受驚擾林家仍決定提告，希藉此強制許男退租，雙方預定本月十一日開庭對簿公堂卻傳憾事，據了解，吳女與林姓丈夫育有三子一女，三個兒子都在外地求學或工作，死者十七歲女兒為老么，在家中備受疼愛，案發時林姓丈夫在雲林工作，家中只有妻子和女兒。

許男剪斷案發地點監視器線路

昨天凌晨二時許，懷恨在心的許男疑掌握林家作息預謀犯案，先剪斷案發地點的監視器線路，駕駛一輛沒有車牌的廂型車，以倒車方式衝撞該民宅一樓鐵門，隨即引發大火，車子則卡在鐵門，出口被堵住，加上鐵皮建築室內熱輻射強，導致鋁門窗燒熔、樓梯遭燒穿，加上二樓裝有鐵窗，導致母女根本無處可逃，母女在二樓房間被消防人員救出，但送醫後先後不治。

據了解，林姓少女就讀台中屯區某公立高職二年級，不幸消息傳回學校師長相當震驚，校方表示，少女在學校表現正常和同學互動也不錯，將會全力協助家屬，若經濟上有困難將會給予協助，有需要也會頒發榮譽畢業證書。

台中市烏日區二層樓鐵皮住宅發生縱火案，房東母女被燒死。（記者黃旭磊攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法