    社會

    果汁粉混摻三級毒品分裝 「物理加工」製毒 判刑4年半

    2025/11/04 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    男子胡晨旭被查獲將三級毒品粉末摻入果汁粉混合、分裝成毒咖啡包；苗栗地院認為「物理加工式混合」也屬製造環節，不應只限化學提煉，依犯製造三級毒品罪，判刑四年半。（資料照）

    男子胡晨旭被查獲將三級毒品粉末摻入果汁粉混合、分裝成毒咖啡包；其辯護人稱胡男僅負責調和、分裝，不算製毒，爭取以「持有」罪論。苗栗地院認為「物理加工式混合」也屬製造環節，不應只限化學提煉，考量胡男自白犯行，依犯製造三級毒品罪，判刑四年半。

    法官認定 製造不只限化學提煉

    胡男在苗栗縣租屋處將三種含有「甲基卡西酮」的三級毒品粉末按比例與果汁粉混合，分裝成毒咖啡包。胡男今年五月被警逮，查扣毒咖啡包六百廿七包。

    胡男自白犯行，被檢方依製造三級毒品罪嫌起訴。但依《毒品危害防制條例》，製造第三級毒品者，處七年以上；持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處二年以下；庭訊中，胡男辯護人主張，其當事人僅是調和、分裝，不具化學製造行為，不應論以製毒罪，想爭取較輕刑度的持有三級毒品罪。

    法官認為，毒品「製造」行為，除化學提煉、合成，也涵蓋加料、上色、壓錠、裝囊等使毒品更適於施用或販售的加工，胡男犯行屬製毒行為。

