不滿遭退租 倒車衝屋內 前租客涉縱火 屋主母女雙亡

六十四歲許姓前租客不滿遭退租，竟倒車撞進一樓鐵門縱火，造成五十歲吳姓女子及十七歲林姓女兒傷重不治。（記者黃旭磊攝）

台中烏日區一戶民宅昨天發生驚悚母女葬身火場命案，六十四歲許姓前租客不滿遭退租，竟倒車撞進一樓鐵門縱火，造成五十歲吳姓女子及十七歲林姓女兒傷重不治，許男落網後坦承倒車衝撞、否認縱火，詢後依殺人及公共危險罪嫌送辦。

許男否認縱火 起火原因仍待釐清

烏日五光路兩層樓鐵皮建物昨凌晨二時十五分陷入火海，消防員撲滅火勢後在二樓房間發現一對母女，吳姓媽媽及就讀高職林姓女兒嚴重燒燙傷，均已沒有呼吸心跳，母女送醫先後不治。

經查，許男與妻子承租吳女林姓夫家房子廿多年，今年七月租約到期後雖搬離，卻陸續以拿取屋內物品為藉口折返，並持續騷擾緊臨隔壁的母女，雙方互控多起刑事案，昨天清晨二時許，許男先剪斷監視器線路，隨即駕車倒車衝撞鐵皮屋鐵門，屋內瞬間起火，從事中古車買賣的許男逃出到一旁巷內開走另輛轎車逃離。

許男將車子停在環中路七段的車行附近，警方追查時接獲許男家屬報案，警方循線找到他，他坐在車內吸瓦斯高喊「我不想活了！」經查，林家裝監視器發現許男有不當行為而不再續租，引發許男報復。

起火前有民眾聽到「兩聲」爆炸聲，檢警除在火場聞到濃濃汽油味，也在轎車內找到瓦斯罐，但許男僅承認倒車衝撞、否認縱火，供詞反覆，起火原因仍待釐清。

法界人士指出，縱火造成他人死亡，可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

