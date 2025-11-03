掰新冠隔離 假女友哄買特效藥要21萬／發毒誓「騙人全家死光光」 聽到警察掛電話

詐騙集團假冒女網友「美美」行 騙對話。 （記者王冠仁翻攝）

七旬王姓老翁透過網路認識一名自稱是「美美」的女網友，對方甜言蜜語說要來台跟王共度餘生，後來「美美」竟稱在機場遭驗出感染新冠肺炎被隔離，需要每劑七萬元、共三劑要價廿一萬元特效藥，要王幫忙支付，還說如果騙人，「我全家死光」，王跑到銀行要匯款，幸警方及時攔阻他落入陷阱。

警方調查，王姓老翁透過手機通訊軟體認識「美美」，對方每天噓寒問暖、親切關懷，發動柔情攻勢取得信任，不久兩人即以老公、老婆互稱，「臨老入花叢」的王翁每天樂得春風滿面。

不久後「美美」稱要來台灣跟王翁共度餘生，後傳訊息給他，表示入境桃園機場時被發現感染新冠肺炎，被載去醫院隔離，「美美」還騙他，已先請父親購買每劑七萬元的特效藥共三劑，身上錢不夠多，希望他幫忙匯款。

王翁覺得怪怪的，仔細查問細節，此時「美美」開始不滿，傳來訊息表示「我跟你發毒誓了」、「要是有任何欺騙你的事情我全家死光」，王翁擔心「美美」真的生氣，立即前往住家附近的台灣銀行苗栗分行，打算提領十五萬元，加上自己手邊的六萬元，要湊足廿一萬元。

行員關懷提問時發現異狀，通報駐守的保七總隊第一大隊，員警釐清始末，發現王落入假交友詐騙陷阱。員警為讓他清醒，要他直接打電話給「美美」，對方接通後一聽到員警表明身分，立刻掛斷電話，他才大夢初醒發現受騙。警方指出，前年三月就已宣布取消感染新冠肺炎強制隔離的規定，詐騙集團到今年還在用「老話術」，實在離譜。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

