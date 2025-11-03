為2萬 囚女「鬼剃頭」狠灌20包毒咖啡

張姓毒販囚禁羅女，強行剃去羅女頭髮凌虐，警方攻堅逮捕張男，現場查扣各式毒品等證物。 （警方提供）

逼一口氣喝下 濃度極高恐喪命 手段殘忍

台中驚傳駭人「拘禁剃髮案」！張姓毒犯為區區兩萬元債務，竟夥同兩名女性友人，將一頭長髮的廿五歲羅姓女子囚禁摩鐵「鬼剃頭」，還把多達廿包毒咖啡粉摻進僅五百CC白開水中，逼她一口氣喝下，手段殘忍，警方獲報循線強勢攻堅逮捕，全案也在近日經檢方偵結起訴。

台中市刑大偵二隊指出，綽號「饅頭」的廿七歲張姓毒販，與兩名女性友人與羅女間有兩萬元債務糾紛，竟於旅館內強行拘禁羅女，期間張男持小刀與電動剃刀強行剃去羅女頭髮，滿地黑髮與羅女淚流驚恐的畫面，讓人看得怵目驚心。

更離譜的是，張嫌等人竟還拿出毒咖啡強迫羅女飲用，原本一包毒咖啡原應兌入約三百CC開水，但張男竟一次將廿包毒咖啡混入僅五百CC白開水中，逼她一口氣喝下，濃度極高，足以引發嚴重中毒、休克甚至喪命，手段惡劣殘忍。

而這起案件是警方查緝毒品時意外挖出的「案外案」，該隊與烏日警分局偵查隊查扣手機後，發現多段羅女被拘禁與強灌毒品影片，立即報請台中地檢署指揮偵辦，張男為逃避查緝，長期寄居各大汽車旅館分裝毒品販售，還在短短五個月內更換兩名女友，行蹤飄忽。

專案人員歷經多日監控，今年五月間鎖定張男藏身旅館後，隨即會同霹靂小組攻堅，張男當下見警嚇得驚慌失措、束手就擒，現場查扣咖啡包五十七包、K他命六包、哈密瓜錠十三公克、依托咪酯煙油五瓶、封口機、販毒所得兩萬兩千元與手機等贓證物，毒品黑市價約廿萬餘元。

張男警詢後移送台中地檢署偵辦，檢方除聲押張男獲准，全案也在近日偵結，依《毒品危害防制條例》及《妨害自由罪》等罪嫌提起公訴。

