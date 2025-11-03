為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    硫化氫濃度過高 會造成呼吸停滯、昏迷喪命

    2025/11/03 05:30 記者王冠仁／台北報導
    台北市北投區昨發生二死工安意外，消防員到現場架設排 風設備，等室內硫化氫數值降至85ppm時，消防員戴上氧 氣面罩入內搶救兩人。 （記者王冠仁翻攝）

    台北市北投區昨發生二死工安意外，消防員到現場架設排 風設備，等室內硫化氫數值降至85ppm時，消防員戴上氧 氣面罩入內搶救兩人。 （記者王冠仁翻攝）

    台北市北投區昨發生二死工安意外，謝姓、雲姓清潔工人在清潔溫泉水的蓄水池時，疑因通風不良，吸入過量硫化氫氣體喪命。根據目前法規，勞工的工作環境中，硫化氫濃度不得超過十ppm，台灣近年來曾發生多起因為工作，吸入過量硫化氫氣體而喪命的意外。

    北市消防局指出，硫化氫是一種無色但有臭雞蛋氣味的有毒氣體，自然環境中常存在於原油、火山氣體與溫泉；在現代社會中，常見於下水道、硫磺泉溫泉區、處理腐敗的魚肉禽蛋，煉油廠、礦業、汙水處理廠等。

    當人體暴露在低濃度硫化氫氣體中，眼睛、鼻子與喉嚨會受到刺激、不適，出現頭痛、噁心、嘔吐、胸痛、頭暈等情況；若濃度過高，則會呼吸停滯、失去意識等情況，對生命造成立即危害。

    一名消防官建議，工人若在容易出現硫化氫氣體的環境中工作時，應檢測空氣中硫化氫濃度，確認工作環境空氣符合安全規定，同時確保充分的通風、排風，避免硫化氫氣體累積，進而遭人體吸入發生意外；民眾天冷泡溫泉時，也應注意通風狀況是否足夠。

    二〇一八年五月，高雄市苓雅區一處大樓汙水槽管線破裂，三名工人到場維修，工人先後進入汙水槽內吸入過量硫化氫氣體，三人均喪命；二〇一七年六月，宜蘭一家電子工廠進行清理廢水槽作業，四名員工也因為吸入過量硫化氫氣體，全都不治。

