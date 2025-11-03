為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    吸入超標20倍有毒硫化氫／北投清溫泉蓄水池 2清潔工喪命

    2025/11/03 05:30 記者王冠仁、蔡愷恆／台北報導
    台北市北投區昨發生二死工安意外，消防員到現場架設排風設備，等室內硫化氫數值降至85ppm時，消防員戴上氧氣面罩入內搶救兩人。 （記者王冠仁翻攝）

    台北市北投區昨發生二死工安意外，消防員到現場架設排風設備，等室內硫化氫數值降至85ppm時，消防員戴上氧氣面罩入內搶救兩人。 （記者王冠仁翻攝）

    清潔公司謝姓男員工與雲姓女員工昨天依公司指示，前往台北市北投區一處溫泉宅的溫泉蓄水池清洗，進行清潔作業一個多小時後，疑因通風不良、吸入超過容許濃度二十倍的有毒硫化氫氣體，最後失去意識倒臥池中。直到溫泉宅的管家察覺報警，消防員雖將兩人救出送往榮民總醫院急救，最終仍雙雙不治。

    台北市消防局昨上午十時四十九分接獲報案，報案人稱北投一處溫泉宅溫泉蓄水池，有兩名清潔工人昏倒，消防員到場，發現一男一女倒臥蓄水池中，池中還有高度約五十公分的池水；消防員原本想直接進入池中將人救出，但消防員身上攜帶的氣體檢測器不斷鳴叫，初步測得硫化氫數值超過二百ppm，貿然進入恐有危險。

    消防員測得硫化氫超過2百ppm

    由於蓄水池在室內，排風不易，消防員立即架設排風設備，持續加強室內通風換氣，當室內硫化氫數值降至八十五ppm時，消防員趕緊戴上氧氣面罩入內救出五十四歲謝男及四十二歲雲女，但兩人已失去生命徵象。

    警方調查，這處溫泉宅的管家日前委託清潔公司清潔溫泉蓄水池，謝男、雲女昨上午九時許到場作業，十時許管家前來關心狀況，管家在蓄水池出入口叫喚兩人，發現沒有回應，管家探頭仔細查看，赫然發現兩人倒臥池中，立刻報警。

    警方表示，兩人被救出後，雲女下午一時四分宣告不治，謝男也在一時十五分搶救無效。為釐清兩人確切死因，已報請刑事相驗，將於今天下午進行；此案也通報台北市勞動檢查處進行勘查採證，釐清事故原因。

    台北市勞檢處表示，已派員至現場調查，在水池入口測量硫化氫濃度為卅二‧三PPM，超過容許濃度十PPM，事業單位須提出復工計劃送本處審查合格後，才准復工。

    勞檢處處長何洪丞解釋，現場為局限空間，事業單位依職業安全衛生法令訂定局限空間作業危害防止計劃、缺氧危害作業之標準作業程序，並於作業前實施檢點。此外，也應該對勞工實施缺氧作業必要之安全衛生教育訓練。進入作業時，主管應監督且實施通風換氣及氣體偵測，確定空氣中氧氣及有害氣體濃度，同時要讓勞工配戴空氣呼吸器等呼吸防護具。

    由於時序即將入冬，北市北投、行義路等處溫泉陸續進行儲池清潔作業，勞檢處將針對溫泉業者及清潔廠商強化局限空間作業預防教育訓練。

