為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    淪詐團車手 狂領242次現金 3越籍移工 最重要關12年2月

    2025/11/03 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    三名越南籍失聯移工，五月被詐欺集團高薪聘僱當車手，彰化地院對三人宣告合併應執行12年2月、8年及2年徒刑。（資料照）

    三名越南籍失聯移工，五月被詐欺集團高薪聘僱當車手，彰化地院對三人宣告合併應執行12年2月、8年及2年徒刑。（資料照）

    越南籍失聯移工丁光多、潘青迭、蘇友化，今年五月被詐欺集團高薪聘僱當車手，短短一個多月騎著機車狂跑彰化縣各便利商店，於提款機狂領二四二次、得款四二〇萬元，共六十九人受害，包括廿多名急著加入「約砲網站會員」、「交友俱樂部」的男性被害人，彰化地方法院以六十九罪論處，判處首惡的車手頭丁男卅九年六月徒刑，合併應執行十二年二月徒刑，量刑之重，已接近殺人或販毒重罪。

    得款四二〇萬元 共六十九人受害

    共犯潘男則判處四十四年徒刑，合併應執行八年，蘇男則判刑十一年，應執行二年，法院並宣告查扣潘男身上的五十一萬餘元贓款（含七萬元來不及匯款回越南的犯罪所得），以及丁男已匯回越南的報酬十二萬元，蘇男則宣稱尚未領到錢就被抓，三人於刑期執行完畢驅逐出境。

    車手頭刑期 接近殺人或販毒重罪

    判決書指出，丁男先當車手，另二人加入後，他升官當車手頭，三人從今年五月二日至六月十二日，騎機車輪流「出勤」，跑遍彰化縣花壇等六鄉鎮，機動力相當強，例如丁男五月十日傍晚在竹塘一家便利商店，二分鐘領款五萬餘元，不到一小時又到埤頭鄉便利商店，一分鐘領走三萬餘元，二小時後現身溪州鄉某便利商店，三分鐘領走六萬餘元。

    受害人匯款動機不一，包括投資虛擬貨幣、網路購物，有趣的是，有廿多名男性受害人，是匯款五千元至十萬元不等，加入交友群組、「約砲網站會員」或「交友俱樂部」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播