淪詐團車手 狂領242次現金 3越籍移工 最重要關12年2月

越南籍失聯移工丁光多、潘青迭、蘇友化，今年五月被詐欺集團高薪聘僱當車手，短短一個多月騎著機車狂跑彰化縣各便利商店，於提款機狂領二四二次、得款四二〇萬元，共六十九人受害，包括廿多名急著加入「約砲網站會員」、「交友俱樂部」的男性被害人，彰化地方法院以六十九罪論處，判處首惡的車手頭丁男卅九年六月徒刑，合併應執行十二年二月徒刑，量刑之重，已接近殺人或販毒重罪。

共犯潘男則判處四十四年徒刑，合併應執行八年，蘇男則判刑十一年，應執行二年，法院並宣告查扣潘男身上的五十一萬餘元贓款（含七萬元來不及匯款回越南的犯罪所得），以及丁男已匯回越南的報酬十二萬元，蘇男則宣稱尚未領到錢就被抓，三人於刑期執行完畢驅逐出境。

判決書指出，丁男先當車手，另二人加入後，他升官當車手頭，三人從今年五月二日至六月十二日，騎機車輪流「出勤」，跑遍彰化縣花壇等六鄉鎮，機動力相當強，例如丁男五月十日傍晚在竹塘一家便利商店，二分鐘領款五萬餘元，不到一小時又到埤頭鄉便利商店，一分鐘領走三萬餘元，二小時後現身溪州鄉某便利商店，三分鐘領走六萬餘元。

受害人匯款動機不一，包括投資虛擬貨幣、網路購物，有趣的是，有廿多名男性受害人，是匯款五千元至十萬元不等，加入交友群組、「約砲網站會員」或「交友俱樂部」。

