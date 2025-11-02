為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    撿屍運將獲釋 檢3度抗告才羈押

    2025/11/02 05:30 記者陳彩玲／台北報導
    「計程車之狼」范永生案件，是檢察官三度提出抗告，高院才將二度撿屍酒醉女乘客、通緝到案的范男羈押。（示意圖）

    近日法界就抗告權議論紛紛，並提出「計程車之狼」范永生案件，是檢察官三度提出抗告，高院才將二度撿屍酒醉女乘客、通緝到案的范男羈押，質疑若法院在審判中錯誤評估逃亡、滅證風險，檢方又不得提起抗告，導致被告潛逃、再犯，社會輿論勢必轉而批評「法院太鬆」，最後難道立法院要背鍋？

    法界人士指出，范姓運將可惡至極，二〇二三年間犯下性侵、猥褻案，分別被判二年、八年六月徒刑。判決書顯示，范男犯案手法如出一轍，均是將酒醉女乘客載到他處下手，犯案後逃逸，但他在法院卻囂張嗆聲，稱被害人造假診斷證明，醫師均拿錢辦事等語。

    目前兩案均上訴於高院審理中，原本在押的范男突於今年四月底獲釋，高檢署檢察官憂心范男出監後再犯，火速提出抗告，並獲最高法院支持發回更裁，但高院仍維持原裁定，前後來回數次，見解始終未獲最高院認同，直到第三次發回，全案改由新的合議庭接手，合議庭採不同見解，認為范男在一審偵查、審理期間，均是通緝到案，才逆轉將范男羈押。

    吳宗憲提案若通過 無任何機制糾正

    對此，法界議論紛紛，若國民黨立委吳宗憲提的「禁止檢察官就審判中羈押、交保裁定抗告」草案通過，那范男在第一次被裁定交保後，檢方將完全喪失救濟管道，法院即使明顯判斷失當，也無任何機制可即時糾正，在此情況下，被害人、社會公共安全，均被置於風險之中，社會輿論勢必轉而批評「法院太鬆」，這樣的後果難道由立法院背鍋嗎？

