提款卡領不出錢 才知被掏空

古意男10天交1570萬元 緊盯手機APP獲利

陳姓女車手三天狂詐一一八二萬元被捕，其中一〇六〇萬元來自彰化縣的施姓被害人，施男去年十月七日把一〇六〇萬交給陳女後，十日又面交二一〇萬元給另一名陳姓男車手，十八再面交三百萬元給黃姓車手，短短十天交出一五七〇萬元給詐團，渾然不知被騙的施男，每天緊盯手機投資APP，樂得「賺翻天」，直到十一月太太要繳孩子的補習費，提款卡領不出錢，才驚覺「家裡已被先生掏空」。

朋友勸報案 還展示投資成果

荒唐的是，施男不相信自己被騙，朋友勸他去報案，他還向員警展示「投資成果」，令員警看傻眼。

施男是汽車零件商，太太在公務機關上班，平時都是先生管錢，地方人士形容施男是「古意郎」，夫妻兩人分頭賺錢，省吃儉用積累上千萬財富，且施男行事非常低調，不開名車、不應酬喝酒，去年在臉書看到詐團的「保證獲利」廣告，點擊後與騙徒聯繫。

詐欺集團要施男下載「宇誠APP」，宣稱有名師幫他操盤，買賣股票、虛擬貨幣和期貨都能獲利，還會有專人到府收投資款，金額會在APP裡顯示入帳，投資成果也會在APP顯示，施男卻不知APP每天上演的「驚驚漲」，都是後台控制的假獲利。

繳孩子補習費 赫見帳戶剩不到千元

承辦員警說，施男第一次交出一〇六〇萬元，不到三天獲利衝到二千、三千萬元，他不敢向太太或旁人說，以致後續再投入五百多萬元，直到施太太要繳孩子的補習費，拿丈夫一張提款卡去領錢，赫見帳戶內數百萬存款僅剩不到一千元，施男卻一直堅稱沒受騙，太太只好請丈夫的好友出面，軟硬兼施地帶施男到警局報案，在員警解說下，施男才驚覺「發財夢碎」又血本無歸。

