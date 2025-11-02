被公司炒魷魚 當車手賺快錢 失業女3天詐1182萬 重判2年4月

彰化施男與車手陳女約在溪湖糖廠冰品販賣部交款。（圖為示意圖，記者顏宏駿攝）

現年四十七歲、大學畢業的陳女，原是私人企業的業務助理，她被公司炒魷魚，又揹負二百萬元債務，去年十月走偏門當車手，短短三天就詐得一一八二萬元，落網後卻宣稱一毛錢都沒賺到，在彰化詐財一〇六〇萬元部分，律師以她負債經濟壓力大等理由，聲明以「顯可憫恕」減刑，法官卻駁斥說，她詐取鉅款且未賠償，沒有值得寬恕之處，重判二年四月徒刑，現已入獄的她則怨嘆「現在一無所有，我深感後悔」。

判決書指出，去年十月四日當車手，陳女假冒投資公司的外務專員，去年十月七日於彰化縣溪湖鎮，向施姓男子取走二個手提袋，裡面各放五百萬元及五六〇萬元，陳女第一次出手，就詐得一〇六〇萬元；九日上午陳女跑到苗栗市，向林姓被害人詐取五十八萬元，下午再衝到台北市，向吳姓被害人詐得六十四萬元時，被警方拘捕而未遂，台北地院准予羈押。

陳女坦承所有犯行，她宣稱原本是傳統產業業務助理，公司改組後被惡意資遣，自己又有二百萬元貸款，為了賺「快錢」而下海當車手，她對不起被害人，「當時盲目相信陌生人，導致現在一無所有，深感後悔，希望從輕量刑」。

苗栗與台北的犯行，苗栗與台北地院各依加重詐欺（未遂）罪判刑一年六月與十月徒刑，合併應執行一年十月。

彰化部分，律師辯護說，陳女是因負債經濟壓力大而當車手，聲明援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，彰化地方法院卻認為，她詐取上千萬元，已超過「詐欺犯罪危害防制條例」規定的「五百萬元」加重門檻，且未賠償被害人，並無值得憫恕之處，判刑二年四月，可上訴。

