為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中市環保局爆貪污 集體私運垃圾 清潔隊涉收賄 再押1隊員

    2025/11/02 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中市環保局清潔隊員涉貪，台中地檢署發動第二波搜索，陳姓清潔隊員聲請羈押禁見獲准。（資料照）

    台中市環保局清潔隊員涉貪，台中地檢署發動第二波搜索，陳姓清潔隊員聲請羈押禁見獲准。（資料照）

    台中市環保局今年九月爆發集體貪污弊案！檢方發現北屯區張姓清潔隊員，涉嫌收受張姓業者賄賂，偏移垃圾車路線，私運廢棄物規避清除處理費，張姓隊員和張姓業者被法院裁定羈押，中檢前天發動第二波搜索，共傳訊北屯清潔隊員及業者共廿三人，其中陳姓清潔隊員被查出是張姓隊員共犯，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

    中檢第2波搜索 傳訊23人

    檢廉追查，台中市環保局北屯區清潔隊涉長達三年集體違法收運垃圾，其中張姓隊員收受業者賄賂，偏移垃圾車路線一四二次，為業者私運廢棄物，使業者規避廢棄物處理費。

    張員並將不法所得分給其他垃圾車駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒、便當等「好處」，要求配合封口。多名涉案人承認有不當行為，張員與張姓業者因對案情交代不清，為防串證，法官裁定二人羈押禁見。

    中檢前天指揮廉政署、調查局兵分卅九路搜索，約談廿二名被告及一名證人到案說明，其中有六名北屯清潔隊員、十七名業者。

    陳員犯貪污罪 最輕5年刑

    檢方訊後，認定陳姓隊員從二〇二四年起，私自收取清運費用，接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，藉此圖利業者，與張男都涉收受賄賂、圖利及非法清除、處理廢棄物等罪嫌，因陳男有滅證、串證之虞，所犯貪污罪為最輕五年以上刑期，向法院聲請羈押禁見獲准，另賴姓隊員及業者等八人以三萬元至十萬元不等金額交保，其餘十三名被告無保請回。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播