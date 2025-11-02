中市環保局爆貪污 集體私運垃圾 清潔隊涉收賄 再押1隊員

台中市環保局清潔隊員涉貪，台中地檢署發動第二波搜索，陳姓清潔隊員聲請羈押禁見獲准。（資料照）

台中市環保局今年九月爆發集體貪污弊案！檢方發現北屯區張姓清潔隊員，涉嫌收受張姓業者賄賂，偏移垃圾車路線，私運廢棄物規避清除處理費，張姓隊員和張姓業者被法院裁定羈押，中檢前天發動第二波搜索，共傳訊北屯清潔隊員及業者共廿三人，其中陳姓清潔隊員被查出是張姓隊員共犯，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

中檢第2波搜索 傳訊23人

檢廉追查，台中市環保局北屯區清潔隊涉長達三年集體違法收運垃圾，其中張姓隊員收受業者賄賂，偏移垃圾車路線一四二次，為業者私運廢棄物，使業者規避廢棄物處理費。

張員並將不法所得分給其他垃圾車駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒、便當等「好處」，要求配合封口。多名涉案人承認有不當行為，張員與張姓業者因對案情交代不清，為防串證，法官裁定二人羈押禁見。

中檢前天指揮廉政署、調查局兵分卅九路搜索，約談廿二名被告及一名證人到案說明，其中有六名北屯清潔隊員、十七名業者。

陳員犯貪污罪 最輕5年刑

檢方訊後，認定陳姓隊員從二〇二四年起，私自收取清運費用，接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，藉此圖利業者，與張男都涉收受賄賂、圖利及非法清除、處理廢棄物等罪嫌，因陳男有滅證、串證之虞，所犯貪污罪為最輕五年以上刑期，向法院聲請羈押禁見獲准，另賴姓隊員及業者等八人以三萬元至十萬元不等金額交保，其餘十三名被告無保請回。

