情夫喝花酒遭毀容，醋小三判8年8月賠1457萬。（資料照）

台中市卅九歲殯葬業女子邱子芸，三年前和已婚的謝姓男友交往，當了小三，卻醋意橫生，發現謝男上酒店喝花酒後竟氣得潑酸報復，埋伏在停車場，趁謝男下計程車時朝謝頭部潑灑，造成謝男臉部毀容，體表面積廿九％化學性灼傷。一審、二審皆依重傷害罪判處邱女八年八月有期徒刑，最高法院駁回邱女上訴定讞。

民事方面，台中地院一審判邱女應賠償醫療費用、勞動力減損及精神撫慰金等共一四五七萬多元，上訴中。



判決指出，邱女和已婚的謝男發展地下情進而同居，但後來感情不睦，常因生活日常瑣事、感情問題而爭吵，邱女發現他上酒店，心生怨恨，竟尋思報復男友，於二〇二二年三月廿九日深夜，事先準備酸性液體，躲在台中市北區的停車場埋伏。

邱女待謝男搭計程車回來，趁他下車時立刻快步上前朝其臉部和身體潑灑，造成男友雙眼、顏面、頭頸及四肢都受到四度化學性灼傷，全身體表面積有高達廿九％受到損害。

邱女犯案後留在現場，警方獲報到場將謝男送醫，將她依證人帶回，發現她的手部、鞋子都有腐蝕痕跡，車上也找到裝液體的瓶子，她坦承和謝男有感情糾紛，才潑灑報復，附近監視器也錄下邱女身影。謝男提告殺人未遂，邱女否認有殺人故意，稱只想傷害教訓男友。

法院歷審認為邱女潑灑後就未再攻擊謝男，且她攜帶酸液數量不至於奪命，雖不構成殺人罪，但謝男遭化學性灼傷，以致顏面毀容、鼻翼變形、角膜混濁，雙手活動亦受損，診斷已難以痊癒，達重傷程度，依重傷害罪判刑八年八月定讞。

