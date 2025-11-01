孕婦泡澡亡 醫籲注意水溫、時間

台中一名張姓孕婦泡澡身體不適，送醫搶救不治。（記者陳建志攝）

台中市西屯區文心路一名懷孕二個月的張姓孕婦，昨天早上在租屋處泡澡時，突然覺得身體不適、呼吸困難，吳姓男友發現將她扶至床上躺著休息，跑到屋外想求救卻被反鎖，趕緊打電話報案，並連絡房東開門，消防救護員趕抵，發現張女已無呼吸心跳，送醫急救後包括胎兒都不治，確切死因正由檢警調查釐清。

沁霖康健診所院長、急診專科醫師陳昱峰表示，一般孕婦可以泡澡、泡溫泉，不過水溫不要太冷，也不要太熱超過四十一度，最好泡十五分鐘就起來休息；至於三高的民眾泡澡時，一樣不要太冷、太熱，泡澡要起來時更要慢慢站起來，避免因出現姿勢性低血壓而頭暈發生意外。

台中市消防局昨天上午十點卅八分接獲報案，指稱文心路三段住宅大樓有民眾疑似呼吸急促，一起在屋內的四十四歲吳姓男子走出屋外求救，卻反被鎖在門外，趕緊打電話連絡房東，房東趕來開門，消防人員抵達時，躺在床上的卅七歲張姓孕婦已經沒有呼吸心跳，立刻進行急救並將她送醫，但與腹中胎兒均不治。

警方調查發現，張女昨天上午在家中泡澡，過程中覺得身體不舒服、呼吸困難，吳男發現後求救，未料沒多久張女就失去呼吸心跳，送醫後已無法挽回性命。警方初步勘查現場，未發現打鬥及外力介入跡象，已報請檢察官相驗，追查確切死因。

