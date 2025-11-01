為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    在雲林ATM單月提上千次／逮越籍車手團12人全羈押

    2025/11/01 05:30 記者李文德／雲林報導
    警方破獲越籍陳姓男子為首的 外籍車手團，查扣現金、提款 卡。 （雲林縣警局提供）

    以越南籍陳姓男子為首的詐欺集團外籍車手團，今年七月底在雲林縣斗六地區近卅處提款機，一個月內提領上千次，斗六警分局成立專案小組追查，將陳男等十二名涉案越籍男子逮捕。警方表示，該詐團從七月至今詐領超過三千萬元，到案的十二人全被羈押禁見。

    詐團詐領超過3千萬

    斗六警分局今年七月底發現，包括斗六市、莿桐鄉及林內鄉等近卅處提款機，提款次數快速飆升，單月都有上千次提領紀錄，懷疑是車手集團所為，報請雲林地檢署指揮偵辦，經兩個多月追查，陸續將卅一歲陳男等十二名越籍男子逮捕，查扣七輛汽車、現金及上百張提款卡。

    查扣7車、上百張提款卡

    警方查出，陳男為該集團車手頭，五年前以依親名義來台，透過同鄉群組、友人介紹，吸收陶、阮、黎男三人為幹部，更召集八名逃逸移工擔任一線收水車手，以三人為一小組，兩人提領現金，一人上繳詐款給幹部及陳男。

    警方查出，該詐欺集團主要詐騙犯罪手法包括「猜猜我是誰」、「假中獎」、「假買賣交易」等，派出車手團的領款地點包含彰化、台中、雲林等縣市，兩個多月來在斗六分局轄區就提領超過三千萬元詐款，全案依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，檢警持續溯源偵辦中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

