    首頁 > 社會

    全台最大黃牛 夫聲押妻交保

    2025/11/01 05:30 記者王定傳／台北報導
    全台最大黃牛的妻子張依萍，再度被捕。（記者王定傳攝）

    全台最大黃牛的妻子張依萍，再度被捕。（記者王定傳攝）

    求刑7年還不甩 另起爐灶搶GD門票被逮

    號稱全台最大黃牛票業者的劉旻岳與張依萍夫妻檔，今年二月才因組黃牛集團利用程式搶購熱門演唱會或運動賽事門票，被起訴求刑七年，案件尚在審理中。未料二人另起爐灶，以搶票程式搶購韓國藝人G-DRAGON、女團BLACKPINK等演唱會門票，初估近四百張；台北地檢署昨指揮刑事警察局偵九隊兵分三路搜索，拘提劉男夫妻及助理林韋德三人到案，朝違反文化創意產業發展法等罪偵辦，檢方複訊後聲請法院羈押禁見劉男，諭知張女、林男各十五萬元、五萬元交保。

    檢警追查，劉男夫妻原本在臉書等社群媒體經營「國內外演唱會門票代購」等業務，劉負責集團運作，招攬及指揮多名境內外工程師，利用假身分資料向拓元公司tixCraft、一定發公司iNDIEVOX等售票系統註冊帳號，趁開賣之際以假資料，或利用「可同時傳輸上百筆假資料登入同一平台、自動選位及破解圖形驗證碼」的搶票程式，大量刷票、掃票，再依活動熱門程度、區域、排數、視野好壞等因素加價賣出。

    曾賣出八千四百張票

    檢警追查，劉男夫妻曾搶購藝人周杰倫、張惠妹、亞洲棒球錦標賽等演唱會或賽事門票，累計賣出八四九五張票，不法利益二七七七萬餘元；另有部分工程師自己「跑單幫」賣黃牛票的不法所得一五七六萬餘元，合計四三五四萬餘元。檢警去年將劉男聲押禁見獲准，今年二月起訴劉男等十一人。

    全案移審後，劉男獲七十萬元交保，沒想到又與其妻等人重操舊業，涉利用程式搶購藝人演唱會或活動等門票。初步清查，劉等人搶購的門票包含G-DRAGON七月份的台北小巨蛋演唱會及十一月的大巨蛋演唱會、BLACKPINK十月份高雄演唱會等；檢警蒐證後，昨拘提三人到案，朝違反文化創意產業發展法、刑法行使偽變造準私文書等罪嫌偵辦，並追查劉男等人犯罪所得、有無工程師涉案等。

    全台最大黃牛劉旻岳再次被捕。（記者王定傳攝）

    全台最大黃牛劉旻岳再次被捕。（記者王定傳攝）

