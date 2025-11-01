防假鈔穿幫 上下夾真鈔再請銀行捆紮

當時林男的同夥拿球棒攻擊員警。 （記者王冠仁翻攝）

購買虛擬貨幣的陳男帶真鈔誘捕詐團取款者，未料詐團主嫌是黑幫分子，見勢不對直接劫走三百萬元，還揮棒打傷員警，一場誘捕出了岔子。資深警務人員說，雖然誘捕車手沒規定用真鈔或假鈔，但警方根據案件情況判斷，通常太大筆的金額，都會建議用假鈔，未料這次陳姓被害人堅持用真鈔，卻硬生生被對方劫走。

台北市刑警大隊一名資深刑警表示，詐騙案橫行，警方與報案被害人討論案情，認為適合「將計就計」時會建議誘捕車手。過去有警方人員擔心用假鈔被揭穿，會在一疊假鈔上下兩面夾幾張真鈔，再拜託銀行幫忙捆鈔，讓外觀看來像是剛領出、捆紮妥當的整筆金額。

請繼續往下閱讀...

此外，重要的是，誘捕時大多會派四、五名警力，因為除了車手會現身，通常車手頭也會在旁監控；警方就曾多次逮到車手後，搜尋四周再往上抓到車手頭。

處理此案的員警，認為是要誘捕車手，因此派出五名員警到場，已屬優勢警力，然而主嫌林男相當狡猾，未安排蒲姓少年車手從自己轎車下車，而是獨自步行到面交地點，讓警方第一時間未發現林與同夥就在附近的車上等待。

等到埋伏員警衝出來要壓制蒲姓少年時，一旁車上突然有人也衝出來，還拿球棒攻擊員警，員警雖攜帶辣椒水、警棍、手銬等，但時間緊迫來不及取出，林男等人混亂中搶走裝錢背包逃逸。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法