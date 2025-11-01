風飛砂詐團假交易真強盜╱警誘捕假幣商 反遭劫300萬2警傷

警方昨天逮到林嫌。（記者王冠仁翻攝）

台北市陳姓男子擬買虛擬貨幣，疑遇上假投資詐欺集團被騙廿八萬元後報警，警方建議他帶假鈔、以交易名義誘出假幣商，但陳男怕穿幫，前天攜帶三百萬元真鈔赴約，未料對方來了四人，交易過程中還改騙為搶，劫走裝錢背包，並揮球棒毆傷現身逮人的員警，警方負傷仍奮勇壓制一人，另三人帶錢逃逸。

警方查獲3人 主嫌推「朋友拿走錢」

警方查出逃逸主嫌林士翔是新竹幫派「風飛砂」分子，昨赴新竹逮捕林男二人，到案者堅不透露贓款下落，只稱「被朋友拿走了」，全案正由檢警擴大偵辦及追緝在逃者。

四十九歲陳男報案指稱，他透過網路平台與四十歲林男相約面交虛擬貨幣，確認虛幣入帳後，拿廿八萬元現金給對方，事後發現虛幣從帳戶中消失，詢問對方時遭封鎖，始知遭詐。為揪出林男，陳另辦一組新帳號再次與林相約面交，表示要買三百萬元虛幣，同時通報警方。

警建議用假鈔 被害人憂穿幫帶真鈔

警方擔心有意外，行動前勸陳別用真鈔，但他認為交易時會驗鈔，用假鈔會被揭穿，堅持帶真鈔赴約。前天下午四時，雙方相約台北市民權東路一處超商附近面交，蒲姓少年現身取款向陳聲稱「虛幣已入帳」，要陳查看手機，埋伏警方一擁而上，蒲趁亂把背包朝林駕駛的轎車所在方向丟去。

林男車上的廿八歲陳男、王姓少年持刀械、球棒下車攻擊兩員警成傷，陳抓起裝現金背包上車，林逃逸，王徒步逃離現場後，搭車回新竹與林會合，蒲少被逮。警方循線於昨天趕往新竹縣湖口鄉逮捕林、王，在林的轎車上搜出一把空氣槍，陳男仍在逃。

落網的蒲姓少年承認這次是「假交易、真搶劫」。林推說是幫朋友取款，忽然一堆人衝上來，以為被搶才逃走；對於三百萬元下落則胡亂交代、避重就輕，稱已交給朋友，目前不知朋友下落。警方詢後依強盜、詐欺、妨害公務等罪將到案三人送辦。警方說，所幸遭毆的員警僅挫傷，傷勢不重。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在新竹找到林嫌棄置的車輛。（記者王冠仁翻攝）

警方在林嫌車上搜出一把空氣槍。（記者王冠仁翻攝）

