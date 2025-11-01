詐團結合地政士、民間貸款 謊稱涉案 騙民抵押33棟房 詐2億多逮10人

警方破獲配合詐團的不法貸款仲介，查扣247張的自然人憑證。（記者陳建志翻攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心破獲一個結合地政士及民間仲介貸款公司的假檢警詐欺集團，除詐騙現金，還唆使受害人抵押房產貸款，有十位民眾被騙抵押卅三筆房地，貸出的一．五億元全被騙光，連同現金共財損二億多元；檢警獲報後發動數波搜索，逮捕貸款業者、車手等十人，依刑法加重詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局與台中、台北及台南警方共組專案小組追查，發現詐團是以假檢警的老梗手法行騙，先向民眾謊稱涉案要監管帳戶，指示受害人將帳戶存款匯到指定帳戶。詐團接著詢問民眾是否有土地、房屋，謊稱也涉案要一併監管，並指引被害人聯繫中部一家仲介貸款公司，由該公司四十五歲易姓男子收取被害人自然人憑證，以憑證查詢盤點被害人名下財產及不動產後，再由六十歲的仲介員廖女協助辦理抵押貸款。

請繼續往下閱讀...

辦抵押貸款女仲介 就賺了600多萬

檢警清查，有十位民眾被騙抵押卅三筆房地產，貸出一億五千多萬元，連同帳戶內現金，總共遭詐二億多元，其中僅廖女就賺了六一三萬八千元仲介費。

檢警蒐證後，今年七月起發動數波搜索，在台北、桃園等地拘提廖女、易男等四名貸款仲介及六名車手，查扣現金一一四萬多元、自然人憑證二四七張、手機十三支及被害人借貸資料等證物，全案正由台中地檢署指揮警方擴大偵辦中。

警方提醒民眾，不要隨意將自然人憑證交付他人，才不會讓自己的個人隱私、財產狀況曝光。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法