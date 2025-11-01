桃客司機當街打高中生 起訴求重刑

桃園客運劉姓司機上月22日傍晚，在桃園市桃園區當街把高中學生打得頭破血流，桃檢偵結起訴劉男，並建請法院從重量刑。（資料照，取自網路）

桃園客運劉姓司機上月廿二日傍晚，在桃園市桃園區當街把高中資優班黃姓學生打得頭破血流，被依傷害罪移送桃園地檢署偵辦，劉男隨後被客運公司開除。載生專車司機打學生事件引發社會譁然，桃檢檢察長戴文亮指派重大刑案專組主任檢察官馬鴻驊偵辦，火速於同月廿九日偵結，除依傷害罪起訴劉男，並建請法院從重量刑；檢方認定黃生屬正當防衛不予起訴。

檢方強調，劉男有多次服務態度不佳、違規等原因遭解職二次的紀錄，事發時與黃生口角時，不顧現場為人、車往來頻繁之處，甚至於車道上打人，嚴重影響公共安全，造成民眾惶恐，其態度、行為實有偏差，遂聲請法院從重量刑，以杜絕不法暴力，遏止此類犯行再現。

請繼續往下閱讀...

桃檢：司機曾違規解職2次

車道上打人 影響公共安全

檢警追查，劉男駕駛學生專車載運學生，於兩名英語實驗班學生上車投幣後，以三字經髒話輕率質疑首名上車的陳姓學生未依規定投入十八元車資，僅投了十三元，陳說數了兩次、不會投錯，旋即下車向學校教官反映。

劉繼續行駛，與陳生一同上車的黃生，對劉先前質疑陳生的態度表達不滿後，劉竟說「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語，並與他人通話時大聲講出「我很少跟低能兒講話」等，黃下車時憤而說出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」。

劉男聞言暴怒，將車停於車道上，下車在人行道、車道上毆打、抱摔黃生，黃倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，劉仍接連出拳十餘次，把黃打得頭、臉、鼻、耳等多處受傷，事後出現「急性壓力反應」等症狀。

警方獲報到場，劉、黃互控傷害，當時劉的手上有血，被依現行犯帶回警局偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法