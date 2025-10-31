為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    撞死放學過馬路回家小姊妹 74歲無照翁判1年2月

    2025/10/31 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化伸港小姊妹放學過馬路遭撞亡， 74歲無照翁判處1年2月。（民眾提供）

    彰化伸港小姊妹放學過馬路遭撞亡， 74歲無照翁判處1年2月。（民眾提供）

    彰化縣伸港鄉七十四歲蕭姓老翁，去年無照駕車撞死放學過馬路回家的陳姓姊妹，彰化地院審理時，蕭男指稱是小朋友闖紅燈，他來不及閃避，又有樹木遮住視線才釀禍；法官勘驗相關行車紀錄器畫面，認定無照的蕭男以七十七．二六四公里超速駕駛，且未禮讓行人，犯後否認犯行，又未與家屬和解，依過失致死罪判處有期徒刑一年二月。

    判決書指出，去年二月廿二日晚間六點多，長年無照駕駛的蕭男開休旅車，行經伸港鄉建國路與美港公路三段路口時，當地限速七十公里，蕭卻以約七十七公里的高速通過路口，導致過馬路的姊妹被撞重傷，經長達數月搶救，十歲姊姊於去年九月宣告不治，九歲妹妹於去年十月傷重身亡，當時一起過馬路的弟弟也遭撞受傷。

    該案審理時，蕭男否認有過失，辯稱當時是綠燈通行，沒有超速，是因對方突然闖紅燈才來不及反應；他也稱，視線被分隔島樹木遮擋，等到發現行人時已來不及煞車。

    彰院根據民眾提供的行車紀錄器畫面，進行精確科學計算。畫面顯示，案發時的六點廿一分三十秒時，蕭男通過路口前的號誌桿位置（A點）；僅僅過了零點七二秒，車輛已行駛到斑馬線上撞擊行人的位置（B點）；實際測量A點到B點的距離為十五．五公尺。

    法官認為，現場路口照明充足，分隔島無樹叢遮擋視線，加上蕭男駕駛的休旅車視野較高，理應能提早發現行人；更重要的是，基於「行人穿越道本來就該禮讓行人」基本原則，即使行人闖紅燈，駕駛行經斑馬線時仍應暫停讓行人優先通過。

    法官指出，如果蕭男能遵守速限並注意車前狀況，應能及時反應避免撞擊，或至少減輕撞擊力道。雖然蕭男符合自首條件獲得減刑，但因始終否認犯行，也未與被害家屬達成和解，加上同時具備過失傷害及過失致死等加重事由，依此判處一年二月有期徒刑。

