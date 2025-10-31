刑事局提供美方大執法情資 逮捕酒駕外逃7年通緝犯遣返

通緝犯男子蔡正為潛逃美國逾7年，遣返歸案。（記者邱俊福翻攝）

四十五歲男子蔡正為，因與未成年女子性交易遭法院判刑六月確定，又酒駕撞死一對夫妻及十一人受傷，二〇一七年舉家潛逃美國後，分別遭新北地院、士林地檢署發布通緝。今年二月美國總統川普指示展開打擊非法移民大執法時，我刑事警察局駐美西聯絡組提供通緝資料與線索給美方，美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、執法行動遣返局（ERO）四個單位執行相關行動時，將蔡男逮捕，前天由美國執法行動遣返局幹員將蔡男遣返回台歸案。

警方調查，蔡男於二〇一七年三月六日晚間，酒後駕車行經新北市新莊區時，失控撞上在待轉區等紅燈的一輛轎車、十二輛機車，造成一對鄭姓夫妻死亡，十一人受傷的重大車禍事故。

蔡男為了逃避法律責任，二〇一七年底潛逃美國，隔年遭到通緝，後來蔡的妻子也帶著孩子赴美共同生活。今年二月三日，美國執法人員接獲刑事局駐美西聯絡組提供的相關情資後，將蔡男列為追緝目標，隨後在洛杉磯將蔡逮捕，前天由美國執法行動遣返局幹員將蔡男帶上飛機，遣送回台。

刑事局表示，查緝外逃通緝犯為重點工作，各駐外警察聯絡官持續與駐在國執法單位密切合作，建立犯罪情報交流及緝逃機制，今年已於美國、加拿大、越南、泰國、印尼等國陸續緝獲、送回多名我國外逃通緝犯，未來將持續透過多邊情報共享與聯合執法，共同追緝逃匿境外的不法之徒，以維護法律公平正義。

