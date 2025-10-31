為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    因應憲判意旨 政院修法 欠缺責任能力不得處死 增訂入法

    2025/10/31 05:30 記者王定傳、鍾麗華／台北報導
    政院懲罪修法6大重點

    去年九月，憲法法庭（一一三年憲判字第八號）做出死刑合憲、但限縮適用範圍的判決，判決主文提及，被告「行為時」因精神障礙或其他心智缺陷，致違法辨識能力顯著減低，或「審判時」因精神障礙或其他心智缺陷，致自我辯護能力明顯不足時，不得科處死刑。行政院會昨天通過的刑法等相關修正草案，其中一大重點就是將行為及審判時欠缺責任能力者，不得處死規定，增訂「刑法第六十三條之一」入法。

    法務部表示，一一三年憲判字第八號判決認為，當事人行為時，因精神障礙或其他心智缺陷，致違法辨識能力顯著降低，這類被告依法承擔罪責的能力，既已有所欠缺，實不應課以最嚴重的死刑刑罰，縱對之科處死刑，亦難以達成公正應報的目的，始符合憲法罪責原則意旨。

    同樣的，各級法院（包括第三審）審判時，若被告經鑑定確認有精神障礙或其他心智缺陷情形，致其在訴訟上進行有效自我辯護能力明顯不足，例如明顯欠缺為自己辯護等，不應科處死刑，才符憲法保障人民生命權、被告訴訟上防禦權及正當法律程序原則的意旨。

    法務部為此修正刑法增定，行為時或審判時有精神障礙或其他心智缺陷情形，不得處死刑，以因應憲法判決意旨 。

    台大畢業、基隆報關行小開王冠中吸毒後弒母但辯稱有精神障礙請求減刑，一審判無期徒刑，高院今減刑改判為１３年。還可上訴。（資料照）

