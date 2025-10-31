為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    自由日日Shoot》對付惡鄰居終極手段 公寓大廈管理條例 可剝奪居住權

    2025/10/31 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    管委會動用「惡鄰條款」決議將陳男訴請法院強制遷離，新竹地院認定其違反社區規約情節重大判准。（資料照）

    管委會動用「惡鄰條款」決議將陳男訴請法院強制遷離，新竹地院認定其違反社區規約情節重大判准。（資料照）

    律師錢炳村指出，「惡鄰條款」列在公寓大廈管理條例第廿二條，當住戶嚴重違反法令或規約等行為，經管理負責人或管理委員會要求改善後，若三個月內仍未改善，管委會可依區分所有權人會議決議，訴請法院強制該住戶遷離。

    適用情況包括積欠管理費、妨礙建物正常使用，以及其他情節重大的違規行為，如長期噪音、佔用車位、製造髒亂或嚴重妨礙公共安全等。

    飼養動物 不得妨礙公安

    此外公寓大廈管理條例第十六條第四項規定，住戶飼養動物，不得妨礙公共衛生、公共安寧及公共安全。

    社區住戶若有違反法令或規約，情節重大者，經管委會勸導並促其改善，期限內仍不改善，自得經區分所有權人會議以決議透過訴訟程序，強制其遷離。

    須情節重大 3個月未改善

    公寓大廈條例的立法目的，在於建立建築物使用自主性管理制度，以全體住戶共同利益為出發點，強調自發性監督與管理維護，該條例第廿二條規定的強制遷離，完全剝奪住戶居住權利，對於住戶權益影響甚鉅，故法條明文需住戶違反法令或規約「情節重大」，非將該住戶強制遷離，不足以維護社區居住權益，才能將該住戶強制遷離，適用上自須符合適當性、必要性、衡平性而以最後手段性審慎為之，以兼顧該違規住戶及其他區分所有權人權益。

