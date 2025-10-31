自由日日Shoot》放任猛犬遊蕩社區吠叫咬人 管委會祭惡鄰條款強制遷離

新竹科學園區旁一處大型社區住戶，飼養大型杜賓犬卻放任遊蕩、日夜大聲吠叫。（示意圖）

新竹地院認定情節重大 判准

新竹科學園區旁一處大型社區住戶陳男，飼養三隻大型杜賓犬卻放任遊蕩、日夜大聲吠叫，還咬傷社區總幹事，管委會連開廿五張罰單仍屢勸不聽，最終動用「惡鄰條款」決議將陳男訴請法院強制遷離，新竹地院認定其違反社區規約情節重大判准。

3隻大型杜賓犬追車追人 住戶恐慌

管委會指控，住戶陳男在二〇二二年八月起飼養三隻大型杜賓犬，放任在社區公共區域四處遊蕩、便溺，嚴重影響公共安全及衛生。而其他住戶在騎乘機車或路過巷道時，犬隻會追車追人，造成住戶驚慌；日前還咬傷社區總幹事，也經常於晚間大聲吠叫，嚴重影響住戶安寧及安全。管委會數度出面勸阻並要求改善，然陳男置若罔聞，堅持繼續飼養，管委會依規定處罰並要求改善達廿五次，陳男仍置之不理。

請繼續往下閱讀...

連開25張罰單要求改善 仍置之不理

此外陳男擅自於社區路燈基座鑿暗管，將公共用電接到屋內竊電，住戶大會以陳男違反法令及規約情節重大為由，決議命其遷離社區，並求償違反規約及寵物管理辨法與竊電共十萬元。陳男則說管委會是雞蛋裡挑骨頭，不斷舊事重提。

122住戶出席 120票決議對惡鄰提訴訟

法官調查，陳男飼養犬隻長期、持續違反相關規定及社區公約，放任該些犬隻遊蕩、日夜大聲吠叫、四處便溺且未清除，使住戶深受恐懼，破壞公共安寧與環境衛生，嚴重侵擾住戶正常生活，社區住戶一八二人當中一二二人出席，高達一二〇票決議通過，訴請法院判決陳男強制遷離。

法官認為陳男確實違反社區規約、寵物管理辦法及公寓大廈管理條例情節重大，符合強制遷離規定。

另法官認定管委會依據社區規約及寵物管理辦法，請求陳男繳納罰款兩萬五千元（一千元×廿五次）有理由，加上公共用電一萬四五二五元，合計應賠償三萬九五二五元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法