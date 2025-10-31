政院刑法修正 嚴懲故意殺人、兒虐致死 判刑逾10年者 不得假釋

行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。（記者鍾麗華攝）

行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。換句話說，立法院三讀立法後，若犯下上述重罪及獲判無期徒刑確定，將終身監禁。

遏阻重大暴力 回應社會期待

法務部指出，本次修法除因應憲法判決意旨，也為回應社會對於嚴懲暴力犯罪的期待，展現政府打擊犯罪、守護安定公義社會的決心。

為遏阻特殊重大暴力犯罪，兼顧刑罰衡平及比例原則，草案新增刑法第七十七條第三項，明定故意殺人、殺人未遂、兒虐致死及致重傷等重大犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年，不得假釋；此外，無期徒刑受刑人假釋後，再犯之罪經宣告無期徒刑確定，撤銷假釋執行原無期徒刑，亦不得再假釋。

犯特殊重罪判無期 終身監禁

法務部指出，本次修法有六大重點，除因應憲判和嚴懲暴力重罪，還包括無期及有期徒刑裁判確定前的羈押日數，均應計入假釋要件的「已執行期間」；訂定相關受刑人撤銷假釋後，執行殘刑期間規定；修正刑法施行法以明確新舊法規的適用；判死確定的收容期間，不得折抵刑期及不計入假釋已執行期間等規定。

法務部說明，死刑定讞經撤銷改判者，收容是死刑執行前的過渡階段，雖產生拘束人身自由的附帶效果，但與羈押目的為保全偵查、審判及執行目的不同，故不計入羈押期間。

