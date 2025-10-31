為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    政院刑法修正 嚴懲故意殺人、兒虐致死 判刑逾10年者 不得假釋

    2025/10/31 05:30 記者鍾麗華、王定傳／台北報導
    行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。（記者鍾麗華攝）

    行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。（記者鍾麗華攝）

    行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。換句話說，立法院三讀立法後，若犯下上述重罪及獲判無期徒刑確定，將終身監禁。

    遏阻重大暴力 回應社會期待

    法務部指出，本次修法除因應憲法判決意旨，也為回應社會對於嚴懲暴力犯罪的期待，展現政府打擊犯罪、守護安定公義社會的決心。

    為遏阻特殊重大暴力犯罪，兼顧刑罰衡平及比例原則，草案新增刑法第七十七條第三項，明定故意殺人、殺人未遂、兒虐致死及致重傷等重大犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年，不得假釋；此外，無期徒刑受刑人假釋後，再犯之罪經宣告無期徒刑確定，撤銷假釋執行原無期徒刑，亦不得再假釋。

    犯特殊重罪判無期 終身監禁

    法務部指出，本次修法有六大重點，除因應憲判和嚴懲暴力重罪，還包括無期及有期徒刑裁判確定前的羈押日數，均應計入假釋要件的「已執行期間」；訂定相關受刑人撤銷假釋後，執行殘刑期間規定；修正刑法施行法以明確新舊法規的適用；判死確定的收容期間，不得折抵刑期及不計入假釋已執行期間等規定。

    法務部說明，死刑定讞經撤銷改判者，收容是死刑執行前的過渡階段，雖產生拘束人身自由的附帶效果，但與羈押目的為保全偵查、審判及執行目的不同，故不計入羈押期間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播