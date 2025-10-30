為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    首宗 蝦皮智取店收銀機整台扛走 海邊滅證

    2025/10/30 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    竊賊將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，取 走現金後載往新豐海邊棄置於樹叢間。 （新湖警分局提供）

    新竹縣出現全國首件蝦皮智取店竊盜案，湖口、新豐地區八月間發生多起竊案，嫌犯將蝦皮智取店內的自助收銀機，以工具拆卸後整台直接搬上車，得手後載往海邊棄置，新湖警分局將涉案的四十九歲馬男與四十四歲歐男逮捕送辦。

    警方表示，八月間陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車遭竊，期間更接連發生蝦皮智取店自助收銀機遭竊案件。由於犯案手法特殊，分局長黃政龍立即指示成立專案小組偵辦，警方調閱周邊監視器影像後，發現同一組犯嫌接連犯案，兩名嫌犯駕駛失竊自小貨車，以自備工具將蝦皮智取店收銀機拆卸後，整台搬上車，載往新豐海邊棄置於樹叢間，企圖湮滅證據。

    雖然嫌犯行蹤不定，且迅速竊車更換交通工具，增加警方查緝困難度，但專案小組持續比對監視畫面及沿線影像，最終鎖定有竊盜前科的馬男與歐男，報請新竹地檢署指揮偵辦，日前將兩人拘提到案，查扣開鎖器等犯罪工具及海洛因針頭等證物。

    警方表示，蝦皮公司回報財損約卅萬元，包含兩台收銀機裡現金合計約三萬元，及收銀機每台十三萬餘元。

    專案小組調查，馬男與歐男兩嫌先後竊取三輛汽、機車作為犯案代步工具，以及犯下兩間蝦皮智取店竊案。全案依刑法加重竊盜及毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

    竊賊將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車。（新湖警分局提供）

