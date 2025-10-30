陸軍上尉詐租金撈千萬 重判15年

涉貪潛逃菲律賓的陸軍前上尉軍官李振育（ 中）潛逃海外，今年3月25日被調查局幹員 押解返台。 （資料照）

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約及虛擬小型工程標案，詐得租金與工程款千萬元，案發後潛逃海外，今年三月被押解返國，桃園地院昨將他判處應執行十五年徒刑。

檢方指出，六軍團指揮部於二〇二〇年間發現列管的十四筆國有眷村土地遭私人廠商占用，廠商出示租地文件，軍方發現文件蓋有軍團大、小關防，但並非六軍團出具的正式文件，向桃園地檢署告發偵辦。

檢方指揮調查局桃園市調查處追查發現，六軍團指揮部軍眷服務組上尉工程官李振育，盜刻軍團相關長官職章，偽造不實土地租賃契約及繳費證明並用印，再出示偽造公文與租約與廠商簽約，讓廠商誤信合法承租國有眷地，將租金匯至李指定的帳戶。

李還以相同手法虛擬與眷村土地相關的小型工程案，洽詢廠商佯稱須先繳納履約保證金，讓廠商陷於錯誤將保證金等款項匯入李的個人帳戶。經查，自二〇一七年十月起至二〇二〇年二月間，李造假出租眷地十四筆、偽造小額工程案十六件，向廠商詐財一千零三萬餘元。

後來李振育見紙包不住火逃匿海外，檢方發布通緝。調查局與菲律賓執法單位跨境合作於二〇二四年將他緝獲，今年三月廿五日解送返國歸案。

桃園地院審理認為，李振育觸犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，共犯十四罪，各判處七年一月至八年不等有期徒刑，各褫奪公權三年，合併應執行有期徒刑十五年，褫奪公權三年。

