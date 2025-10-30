建構無國界犯罪防制網 45國來台研討

調查局與外交部昨合辦第七屆「台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，邀請45國、300位司法、執法官員、專家及智庫學者，來台開研討會。 （調查局提供）

為建構無國界犯罪防制網並與國際社會接軌，法務部調查局偕同外交部，邀請美、日、中東、非洲、歐洲、澳洲及東南亞各國約三百位司法及執法官員、專家及學者來台，於昨日舉行第七屆「台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」（TWAF論壇），研商各國執法及安全機關合作方式。

行政院長卓榮泰表示，面對中國政權持續的挑釁、壓力及資訊戰滲透，我國仍堅持展現安全韌性，將持續與各國攜手建構安全、信任與公義的國際秩序。

法務部長鄭銘謙指出，隨AI科技發展而迅速演變，打擊特定類型犯罪的策略規劃上，均需串聯各國，建立合作網絡。調查局長陳白立表示，跨境犯罪日益複雜，單一國家難以應對，將與各國對等執法機關及國際組織簽署合作備忘錄，奠定長遠穩固的合作基礎。

調查局指出，TWAF論壇是我國層級最高的國際執法安全會議，此次邀請四十五國專家學者及政府官員擔任各場次主持、發表人，包含美國華府外交政策委員會副主席Ilan Berman博士、沙烏地阿拉伯內政部毒物鑑識部門顧問Salah Ali Menshawi博士、史瓦帝尼王家警察總署總長Manoma Vusie Masango及帛琉共和國總統辦公室國家安全協調官Jennifer Anson等。

