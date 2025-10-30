釋憲未結案增至452件 法界：續惡化

憲法法庭無法實質運作，釋憲未結案增至452件。圖為示意圖。（資料照）

藍白兩黨聯手通過憲法訴訟法修正案，提高大法官評議等門檻，並兩度封殺大法官人事案，致憲法法庭實質癱瘓，至今年九月底的最新統計，多達四百五十二件釋憲案躺平在憲法法庭，人民聲請案占比高達九二．四八％，件數比八月底三百六十件增加九十二件之多，引發民怨；法界示警，因憲法法庭無法實質運作，情況只會惡化下去。

立法院去年底三讀通過憲訴法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，違憲宣告的大法官人數不得低於九人，而去年十月底有七位大法官任期屆滿，目前只有八位大法官，立院封殺大法官提名人選後，憲法法庭停擺。

截至九月底，有四百五十二件釋憲案卡關，未能結案，其中人民聲請案四百十八件、法院聲請廿二件、機關七件、立委五件。今年八月底進行相關統計時，當時有三百六十件未能結案，其中三百廿七件由人民聲請、法院聲請廿一件、機關七件及立委五件，顯示人民聲請釋憲案持續增加中，卻因憲法法庭無法正常運作，只能做程序裁定，致人民憲法權益跟著遭殃。

備受婦團關注的「性侵害追訴權時效」釋憲案即是一例，據統計，近廿年有一〇九七位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人仍逍遙法外，但釋憲案結果遙遙無期；另「未成年子女收養限制」、「勞工加班資格認定」等釋憲案亦如此。

有三審法官、二審庭長指出，不僅中央政府總預算、財政收支劃分法、憲法訴訟法、選罷法等四大釋憲案因憲法法庭陷於實質癱瘓狀態，無法獲得救濟，未結案中竟有逾九二％人民聲請釋憲案也躺平，釋憲案只會愈來愈多及惡化，影響人民權益甚鉅。

