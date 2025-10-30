割國旗案 2度逆轉有罪判拘／釋憲卡關重審首例 台灣國：一定會上訴

割損國旗案，高等法院昨依侮辱國旗罪判拘役15天，可易科罰金，庭後，劉珮瑄受訪表示「一定會上訴」。（記者楊國文攝）

「台灣國」成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄三人，為表達政治理念，二〇一五年十月十日凌晨割損新北市端中正橋上十多面國旗，新北地院簡易庭依侮辱國旗罪各判拘役廿天，新北地院二審認定被告行為屬政治性言論的「表意自由」改判無罪，上訴後高等法院認為侮辱國旗罪有違憲之虞，二〇一七年停審聲請釋憲。該案重組後的高院合議庭認為釋憲遙遙無期，裁定重新審理，昨天審結二度逆轉，依侮辱國旗罪判三人各拘役十五天、可易科罰金一萬五千元。

釋憲人籲 再次停審釋憲

此為憲法法庭七位大法官人事案遭藍白立委兩度封殺癱瘓後，法院被迫開庭重新審理釋憲案的首例判決。

釋憲聲請人之一的劉珮瑄，庭後受訪表示「一定會上訴」，她認為高院改判三人有罪，癥結點不在高院，而是憲法法庭的問題，呼籲最高法院法官再次停審聲請釋憲。台灣國昨天也對判決結果表示，將根據言論自由的基本精神提起上訴。

高院判決指出，陳等三人稱，割損十多面國旗屬政治性言論，應受憲法保障，但國旗是國家表徵，在憲法、政治及法律上對中華民國象徵意義重大，刑法第一百六十條侮辱國旗罪屬立法政策，無違憲問題，三人褻瀆國旗形同羞辱國家和人民，已超出言論自由的必要程度及比例原則，具可責性，觸犯侮辱國旗罪。

高院審酌三人犯行，考量一審從二〇一六年八月起審理至今逾八年，且延滯訴訟是因高院裁定停止審理聲請釋憲，不可歸責於三人，依速審法第七條減刑，均改判為拘役十五日，可易科罰金，還可上訴。

