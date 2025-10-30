美濃大峽谷案 地主石麗君羈押／柯志恩勘濫挖現場 涉案地主是會勘1員

藍營立委柯志恩（粉紅背心）勘查美 濃盜採案時，石麗君（藍衣）也 是會勘人員。 （翻攝臉書）

橋頭地檢署偵辦高雄市「美濃大峽谷」盜採土石案，案情急轉直下，曾被交保的地主兼市議員前特助石麗君，被查獲犯罪新事證，她涉嫌花費上千萬元僱人承租土地並開挖，檢方日前搜索、偵訊後，聲請法院羈押禁見石女獲准。

石女涉花上千萬 租土地開挖

檢警前往搜索時，石麗君的夫婿巫男一度跑上樓疑似喝下不明液體，幹員發現立即將他送醫，目前仍在醫院觀察中。

請繼續往下閱讀...

橋檢偵辦美濃區盜採砂石並回填建築廢棄物案，自八月廿七日起陸續展開收網，包括承租人王國正等三人已遭收押，查扣十五輛怪手等證物，之前地主石麗君與其夫婿巫男分獲一百萬元和八十萬元交保，全案朝違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

案發後 議員朱信強解聘石麗君

美濃農地遭大規模盜採並回填廢棄物，國民黨立委柯志恩曾前往會勘及批評高市府，卻被人發現當時石麗君也在會勘行列中，隨後就被踢爆石女不僅是地主之一，還擔任無黨籍高雄市議員朱信強特別助理，案發後於九月中旬遭朱信強解聘。石女位於成功段地號的農地，高達二千多坪，先前曾被查獲濫採土石，違反都市計劃法遭罰三百萬元，如今又涉嫌盜採、回填建築廢棄物；石女與其丈夫應訊時，均否認犯行。

近2個月檢警發動3波搜索拘提行動

承辦檢察官擴大偵辦後，證據顯示石麗君涉嫌花費上千萬元，僱請人頭承租農地後，再找人開挖，並供業者違法丟棄建築廢棄物，獲取暴利，故於本月廿七日發動第三波行動，前往她住處搜索。

辦案人員抵達現場後，巫男一度以其妻尚未更衣拒絕開門，後來石女開門讓檢警進入搜索，巫男從樓上鴿舍下來，聲稱喝了不明液體，不斷劇烈咳嗽、呼吸急促，幹員見狀將其送醫治療。石女被辦案人員帶回偵訊後，檢方認定她涉案重大、有串證之虞，聲請法院羈押禁見獲准，全案後續發展備受矚目。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法