前桃園客家局長蔣絜安 涉貪交保

前桃園市客家事務局長 蔣絜安，涉任內不實核 銷特支費，被檢調約談 後以8萬元交保。 （資料照）

被控任內不實核銷特支費 檢調搜索傳喚

曾任民進黨不分區立委、客家事務部主任的蔣絜安，涉嫌於二〇一六至二〇一八年擔任桃園市政府客家事務局局長任內不實核銷特支費，桃園地檢署前天指揮調查局桃園市調處搜索蔣的住處並以被告身分傳喚到案，檢察官認為她涉犯貪污治罪條例及偽造文書罪，因她認罪且金額僅十八萬餘元，訊後以八萬元交保候傳。

現年五十七歲的蔣絜安是桃園龍潭客家媳婦，為已故知名客籍文學家鍾肇政兒媳，後與鍾的兒子離婚；她曾從事媒體工作，二〇〇二年獲任客家委員會諮詢委員、客語薪傳師、台灣大學客家研究中心顧問。

二〇一四年鄭文燦當選桃園市長後延攬蔣絜安出任桃園市府客家事務局局長；二〇一八年遞補轉任民進黨不分區立委；二〇二〇年代表綠營參選桃園市第五選區立委以四千餘票敗北；二〇二三年獲民進黨主席賴清德邀請擔任客家事務部主任，同年七月因其台大國發所碩士論文被認定抄襲、撤銷學位，其中央大學碩士論文也被檢舉由薛姓「槍手」代寫而放棄學位，黯然辭去黨職。

案經桃園地檢署檢察官陳寧君指揮桃園市調查處偵辦，前天持法院核發搜索票搜索蔣女住居所及公司三處地點，以被告身分傳喚蔣女到案，另傳喚二名證人；經查蔣涉嫌將治裝、生活開銷等私人費用讓部屬以不實名目核銷特支費，涉犯貪污治罪條例之利用職務詐領財物罪及使公務員登載不實等罪嫌，因她坦承且犯罪所得僅十八餘萬元，檢察官認無羈押必要，訊後以八萬元交保候傳。

