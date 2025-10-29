桃園經發局弊案 前科長認收賄10萬交保

桃園市政府經發局工業行政科爆發收賄案被搜索，前科長施合隆訊後10萬元交保，已退休秦姓承辦員被聲請羈押禁見。（記者鄭淑婷攝）

退休承辦員和業者羈押禁見

檢、廉偵辦桃園市政府經濟發展局前工業行政科長施合隆涉嫌收取申請擴廠廠商賄款案，另帶回秦姓等相關承辦員四人作證。檢察官複訊時，發現已退休的秦姓承辦員也涉收賄，當庭逮捕改列被告，訊後將他與涉嫌行賄的蕭姓、吳姓業者向桃園地院聲請羈押禁見，施坦承收賄以十萬元交保；桃園地院昨庭訊後裁定秦姓承辦員、蕭姓業者羈押禁見，吳女以卅萬元交保。

此案發生於二〇二三年間，桃園市一家工廠申請以鄰地擴廠，因為條件不符卡關，業者蕭男與吳姓女子為求解套，涉嫌以三〇〇萬元向時任經發局副局長熊勇智行賄，熊向政風處報告並退回賄款。

案經政風處通報廉政署報請桃園地檢署指揮偵辦，經追查發現時任工業行政科科施姓科長涉嫌收取數十萬元賄款，檢察官前天指揮廉政署搜索經發局辦公室與施合隆住家，以被告身分將施帶回訊問，另帶回秦姓承辦員等四人，已調任秘書處副處長的熊勇智以證人身分傳喚到案。

檢察官昨凌晨複訊時，發現時任經發局聘用助理、已退休秦姓承辦員經調查也涉收賄，當庭逮捕改列被告，且認為秦與業者蕭男、吳女間有勾串、滅證及逃亡之虞，將三人向桃園地院聲請羈押禁見；施因坦承收賄並交出犯罪所得，檢方以十萬元交保候傳。

