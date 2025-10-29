台馬聯手破獲黑幫運毒集團╱手機殼國際郵包 藏4.2公斤海洛因

太陽聯盟黑幫成員去年底與跨國販毒 集團合作，從馬來西亞進口手機殼， 警方在手機殼包裝的硬紙板內搜出海 洛因毒品。 （記者姚岳宏翻攝）

四十歲男子王凱龍是太陽聯盟黑幫成員，去年底與跨國販毒集團合作，從馬來西亞進口兩大箱的手機殼商品，竟在包裝盒內的硬紙板夾藏海洛因毒品，為防警方查緝，找來不知情的運送員協助收貨，刑事警察局與馬來西亞肅毒局合作監控，先起出黑市價格逾二千萬元的四．二一公斤海洛因毒品，再循線逮人，依運毒重罪送辦。

刑事局國際刑警科近年來與馬國肅毒局合作破獲多起以人體運送及國際毒郵包將毒品走私至國內案件，去年底馬國又提供情資，有可疑人士利用國際快遞將毒品運往台灣，並將海洛因粉末密封於商品底部夾層，企圖規避Ｘ光機等查驗設備檢查。

刑事局與北市中山警分局，去年十二月廿四日在基隆市暖暖區一處貨運站，查獲兩箱手機殼商品，發現海洛因分裝在包裝盒的硬紙板夾縫內，每個塞十餘公克，三〇一個硬紙板內共裝有四．二一公斤毒品。

警方調查，王嫌為規避查緝，刻意將包裹寄到基隆市七堵區一間夾娃娃機店，並指派不知情的運送人員前往提領，還多次更改收件時間及地點，試圖製造斷點，王嫌甚至利用遠端監視器查看附近有無人埋伏，發現警方行蹤就不出面取貨，開始南北流竄四處逃逸。

專案小組積極蒐證，最終掌握背後主使、因另起槍砲案件遭通緝的王嫌，今年四月卅日前往桃園中壢拘提王嫌，查扣犯案用手機、安非他命等贓證物，依運毒重罪移送台北地檢署偵辦，上月檢方偵結起訴；檢警仍與馬國警方續追查幕後金主及上游販毒集團。

