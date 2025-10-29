鄉鎮招考權易淪貪腐溫床／地方籲縣府統一招考杜絕亂象

屏東縣近3年鄉鎮清潔隊員招考弊案層出不 窮。圖中人物與案件無關。 （資料照）

屏東縣近三年鄉鎮清潔隊員招考弊案層出不窮，除了昨日判刑的竹田鄉長吳振中，包括前潮州鎮長周品全、前竹田鄉長傅民雄、前枋山鄉長洪啟能等都涉收賄或內定親友錄取。民眾怒批，這項民生服務竟淪為鄉鎮酬庸工具，地方出現要求縣府收回招考權聲音，盼統一辦理以杜絕內線操作；縣府回應，須修法才能變革，未來將強化廉政宣導，但地方意見分歧，鄉鎮長則認為這樣難以貼近地方需求。

屏縣府︰須修法才能變革

近年這幾起案件中，國民黨籍前潮州鎮鎮長周品全與鎮代會主席王淑貞、林姓樁腳勾結，提前洩題內定五名親屬錄取清潔隊，收賄兩百四十萬元；無黨籍前竹田鄉鄉長傅民雄任內販賣請託人清潔隊職缺，每人收十萬元。傅稱「純屬協助」，但證據顯示違背甄試公正；而無黨籍前枋山鄉鄉長洪啟能任內，與清潔隊長共謀，讓未附體檢報告的劉男錄取，透過親友收二十萬元賄款。檢方指其圖利親友，損害鄉政廉潔。

這些案子凸顯鄉鎮招考權易淪貪腐溫床，成酬庸買賣籌碼。一名屏南鄉鎮居民痛批，「資訊不透明，報名期限短，基層勞工得四處『拜託』才知機會。縣府統一招考，至少公開公正，讓有志者有正當管道。」但一名鄉鎮長則認為，清潔隊員每天面對民眾，並非輕鬆工作，地方上對聘任人選熟悉，比較不會有流動影響作業問題，「透明化就好，縣府辦理說不定衍生新弊端，效率更低。」

對此，屏縣府表示，未來針對廉政與司法教育講習著手宣導，但民選鄉鎮市長有其人事的任用權，這是制度使然，若縣府要代為行使人事權，也應從法規制度修正。

