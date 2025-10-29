為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    賣官貪污 屏東竹田鄉長吳振中判3年10月

    2025/10/29 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣竹田鄉長吳振中。（記者葉永騫攝）

    前任鄉長傅民雄涉貪被判20年

    繼屏東縣竹田鄉長前任鄉長傅民雄因為涉貪被判二十年徒刑，現任竹田鄉長吳振中再因在招考鄉公所清潔隊員時，收受九十萬元賄賂，賣官涉貪污，吳振中坦承犯案，屏東地方法院昨天依貪污罪判處吳振中有期徒刑三年十個月，褫奪公權四年，繳交的九十萬元沒收，兩任鄉長皆因涉貪被判刑，屏東縣政府民政處表示，吳振中依法停職，將派代鄉長。這也是屏東近三年第四起清潔隊賣官涉貪案件。

    屏縣府︰依法停職 將派代鄉長

    判決書指出，謝姓男子二〇二三年一月間在岳母牽線下，與民進黨籍竹田鄉長吳振中達成協議，以九十萬元代價換取鄉公所清潔隊員職缺，並將該筆賄款送往吳振中住處親自交付給吳，鄉公所同年四月發布清潔隊員徵選公告，謝男完成報名並參與面試後，順利錄取成為新任清潔隊員。

    檢察官去年十一月間前往竹田鄉公所搜索並且帶回吳振中訊問後，認為涉貪情節重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，吳振中經多次偵訊後，坦承收受現金九十萬元賄款，而且當庭繳回犯罪所得，檢方因此依違反貪污治罪條例對於職務上行為收受賄賂罪嫌提起公訴，屏東地方法院昨天依貪污罪判處有期徒刑三年十個月，褫奪公權四年，已繳交的九十萬元沒收。

    吳振中移審法院後，法官裁定吳五十萬元交保，並限制出海出境。對於判刑結果，吳振中並沒有接電話，其友人則說正在考量要不要上訴。

