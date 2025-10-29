在北車公然性侵醉女客／翻供不認帳 通緝犯求刑7年

台北車站大廳發 生性侵案後，警 方加強巡邏。 （資料照）

四十四歲竊盜通緝犯邱勝明裝扮成街友，於十月九日在台北車站大廳與認識沒多久的外籍女子、其他街友一同喝酒後，見女子酒醉，竟在光天化日下，將她拉到大廳東側牆邊性侵得逞，一名馬來西亞籍男大生目擊蒐證報警，警方獲報當場將邱男逮捕；台北地檢署昨依乘機性交、公然猥褻罪起訴邱男，並以他犯後態度惡劣求刑七年。

男大生目擊報警 當場逮捕邱男

據了解，被害外籍女子於今年九月下旬來台旅遊，期間因一個行李遺失，住在台北車站約四、五天，進而認識邱男及其他街友；案發當天下午三時許，女子自掏腰包，請街友們一起喝酒，未料，邱男竟趁她酒醉無意識狀態且其他街友離開之際，不顧往來人潮，將外籍女子拖至一旁牆邊角落當眾性侵得逞。被害女子直到在醫院驗傷後才知道遭侵犯，痛批邱男「不是人」。

警方獲報趕抵現場後，邱男原本全盤否認，警詢時一度坦承性侵，檢方偵查時又辯稱「沒有侵入」；不過，由於被害女子下體及胸部均採集到邱男的DNA，檢方也認為，被害者仍有意識時，對邱男的肢體動作已有所抗拒，邱男卻利用被害者因酒醉已失去意識，公然在台北車站人來人往的大廳犯案，因此依他犯後態度惡劣求刑七年。

據查，邱男有多起竊盜紀錄，最近在桃園偷開一輛鑰匙沒拔的小貨車，駛至新北市，在路旁將一輛微型電動二輪車扛上貨車偷走，他因此被判刑六個月，未入監服刑而成為通緝犯，檢警在他性侵女子後，依現行犯將他逮捕並發監執行。

刑法第二二五條的規定，利用被害者精神、身體障礙、心智缺陷等原因，不能或不知抗拒而為性交，即涉犯乘機性交罪，可處三年以上、七年以下徒刑。

