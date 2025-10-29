開公務門放行走私加熱煙 航警收賄近百萬 起訴12人

桃園地檢署指揮台北關、航警局破獲走私集團行賄航警放行加熱煙案，查扣加熱煙等證物。（記者余瑞仁翻攝）

以四十歲女子楊雅茹為首的十一人加熱煙走私集團，涉嫌買通航警局保安大隊廿八歲警員陳柏融多次放行夾帶加熱煙入境，陳員甚至透過公務門放行楊女與其老母夾帶加熱煙走私，桃園地檢署昨偵結依貪污治罪條例、菸酒管理法等罪嫌起訴陳員、楊女走私集團十一人共十二人。

檢警調查，陳員自今年四月間起至九月間放行走私集團廿六次、走私加熱煙逾九千條，前後收取九十五萬餘元賄款。

請繼續往下閱讀...

起訴指出，楊女年初透過管道結識航警局陳員，雙方四月間談妥由陳員在桃園國際機場管制區內接收走私集團成員行李後協助夾藏離開管制區，或由走私集團成員攜帶行李至陳員執勤的管制哨直接放行，楊女則依走私加熱煙數量，以每條五十元至一百元不等賄款交付陳員。

台北關於九月十一日發現陳員將夾帶加熱煙的楊女及其巫姓母親帶往公務門放行，當場通報航警向檢方報告核發拘票逮人，檢警深入追查並分析比對監視器畫面釐清走私集團成員之身分，將走私集團十一人全數逮獲，並向法院聲請羈押陳員與走私集團主嫌楊女、楊男獲准，昨偵結起訴。

