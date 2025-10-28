多次進出監獄》領殘障手冊 借獄友瑪莎拉蒂販毒

蕭男患有脊椎疾病，無法久站，領有殘障手冊，卻借開友人的瑪莎拉蒂跑車販毒維生。 （民眾提供）

因毒品案多次進出監獄的蕭姓男子因患有脊椎疾病，無法久站，領有殘障手冊，卻借開友人的瑪莎拉蒂跑車販毒維生，海巡署偵防分署台中查緝隊接獲其販毒情資，長期跟監，趁蕭男到加油站加油時將他逮捕，並起出海洛因及安非他命等毒品，後續並拘提兩名藥腳，全案依《違反毒品危害防制條例》移送台中地檢署偵辦，日前依販賣毒品罪起訴蕭嫌。

蕭嫌販毒被起訴

海巡署偵防分署台中查緝隊掌握販毒集團於中部地區販賣毒品，報請台中地檢署指揮，並會同警方成立專案小組進行偵辦。經專案小組長期偵蒐及利用大數據分析比對，掌握販毒人員生活作息後，今年五月廿八日深夜，持拘票在台中市北屯區松竹路，趁蕭嫌準備加油時，攔查蕭嫌所駕的車輛，並在車內查獲第一級毒品海洛因十包（四九三．九一公克公克）及第二級毒品安非他命四包（一三一．六四公克共六二五．五五公克。

開跑車非常凶猛

海巡人員表示，蕭姓犯嫌（男，五十九歲），戶籍設在嘉義縣，因毒品案多次進出監獄，專案小組今年二月接獲其販毒情資，監控期間發現蕭嫌約每兩週會從嘉義駕駛瑪莎拉蒂跑車北上至台中疑似交易毒品，該豪車為其同夥在獄中友人所有，蕭嫌因脊椎疾病，無法久站，領有殘障手冊，但駕駛向友人借來的跑車卻「非常凶猛」，專案小組掌握其犯罪模式後，以逸待勞俟其北上台中才伺機查緝；不過，開豪車販毒蕭嫌，被逮捕時駕駛的是另一輛向友人借來的豐田車。

