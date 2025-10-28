開140萬跑車搶14萬金鍊 母哽咽：家裡不缺錢

警方在五指山攔截馬自達跑車逮捕吳姓搶嫌，吳嫌搶的金 項鍊就在車上。 （警方提供）

新竹卅六歲吳男昨天上午到有銀樓街之稱的竹市東前街一處銀樓，假裝挑選金飾，趁店員不注意時搶走一條市價十四萬元的金項鍊後，開著媽媽的馬自達雙門百萬跑車往竹東五指山逃逸。警方獲報立即通報攔截圍捕，並於案發後一小時在五指山灶君堂前廣場逮捕吳男，訊後依搶奪罪嫌送辦。

吳男案發後1小時被逮

新竹市警局第二分局表示，昨上午十點四十三分接獲報案，東前街一處銀樓發生搶案，嫌犯吳男假藉選購金飾，趁店員不注意時搶走一條重約八錢多、市價十四萬餘元的金項鍊，隨即駕駛市價一四〇萬的Mazda MX-5藍色雙門跑車，行經東門街、中正路直行朝武陵高架往竹東方向逃逸。

巧的是，休假的東門派出所所長王新弘人在竹東，趕往新竹市途中，在東西向快速道路六八線竹東端，目擊吳嫌的跑車開往山區，立即呼叫線上警力趕赴現場，並同步通報周邊警網展開攔截圍捕。由於吳男駕駛的車輛顯眼，通知黃姓女車主才得知「平常是兒子在開」，警方立即以車追人，並通報新竹縣警局竹東分局協助追緝。

在縣市警方協力合作下，竹東分局下公館及北埔派出所員警於案發後一小時，在新竹縣北埔鄉五指山灶君堂前成功攔查該車，當場逮捕吳男並查扣贓物金項鍊，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

據了解，吳男家境小康，落網時語無倫次，一度聲稱自己「在做夢」，母親對於兒子搶銀樓一事也感到不解，哽咽表示家裡不缺錢，若兒子真有需要，開口說一聲就好，怎會幹下銀樓搶案？

新竹市東前街昨上午發生銀樓搶案。 （記者蔡彰盛攝）

