「喵喵」新興毒王 高檢署︰不到4年奪205命

「喵喵」有著最可愛的名字和圖樣，卻是最易致死的毒品。圖為示意圖。（資料照）

法務部︰反毒見效 毒品人數已降近3成

陳姓創投富少與廿五歲曾姓女子陳屍台北市信義區豪宅，警方發現現場有K他命、卡西酮「喵喵」、一粒眠及大麻煙彈等四種成分毒品。

高檢署去年公布國內毒品情勢分析及警示報告指出，化學合成的「卡西酮類」毒品，尤以「喵喵」(Meow Meow)自二〇一九年起，即占新興毒品檢出第一位，也是施用新興毒品致死人數最多者，二〇二一年至去年六月已有二〇五人致死，近十年平均每年約六十人濫用「喵喵」喪生，死者平均年齡約卅歲。

濫用喵喵喪生 平均年齡約卅歲

專家指出，由於「喵喵」致幻性、致毒性強烈，有些癮者開始施用沒有太強的感覺，就會「再補一些」，沒多久產生強烈幻覺和嚴重後遺症，此時發覺不對勁已來不及，進而喪命。

專家說，喵喵是由「4-甲基甲基卡西酮」（4-MMC）化學煉製合成，屬影響精神的中樞神經興奮劑，常被混摻在毒咖啡包或與K他命併用；施用後會造成嚴重的血管收縮、心臟病發作、心律不整、焦慮、幻覺、妄想、痙攣等症狀。

警政署自二〇二二年起將查緝喵喵列為「精進緝毒計劃」重點工作，去年破獲喵喵一一七三公斤，逮一六五五名藥頭，今年一到六月破獲一九四公斤，逮八九〇名藥頭，現今仍持續透過宣導，提醒年輕人新興毒品的危害性。

法務部昨舉辦「二〇二五台灣司法毒品處遇整合論壇」，法務部長鄭銘謙表示，將持續與衛福部等單位合作，提升戒癮治療品質並完善出監轉銜機制，同時試辦兩項處遇強化方案，讓施用毒品者降低再犯風險。

法務部統計指出，我國自二〇一七年推動「新世代反毒策略行動綱領」以來，毒品查緝及戒癮輔導均見具效，施用毒品總人數已由六萬二八五人降至四萬二八九三人，減幅達廿八‧八％；初次施用毒品人數亦下降卅六‧四％。

