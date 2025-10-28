想「綁屍鎖魂」 凶手︰犯案後卻天天無法入眠

警方昨將洪男依殺人等罪嫌送辦。 （民眾提供）

台中霧峰山區白骨命案，現場發現被童軍繩與膠帶綑綁的遺體，原以為是單純掩飾犯罪手法，但外界認為涉案李嫌為避免亡者化鬼索命，特地「綁屍鎖魂」，雖是民間習俗，但對照李嫌落網時神情恍惚，聲稱「從犯案那天起就無法入眠」說詞，令人不寒而慄。

據悉，死者李姓男子與兒子同住在彰化員林，上月間因不明原因失聯，李男兒子向警方通報失蹤協尋，至於涉案洪男也住員林，與李男結識多年，近期兩人因區區一萬元債務數度爆發口角，洪男於九月中旬開車將李男載誘至霧峰山區談判，竟狠心殺人棄屍。

據了解，李男遺體雖腐爛嚴重，但屍首並未分離，上半身留有部分衣物，頭部、軀幹均僅剩白骨，而下半身因有褲子保護保留較完整，此外，遺體上還纏繞繩索，以及少量膠帶，由於台灣民俗有一說，若有人死於非命，亡魂怨氣重，容易「回來索命」，早年有凶殺命案甚至流傳「死者要綁手腳、封口鼻」作法，避免冤魂離體作祟。

外界對此議論紛紛，認為洪男行凶後驚慌失措，擔心死者「化鬼來報仇」，竟依據民間禁忌，預謀以童軍繩與膠帶綑縛對方；經查，死者與洪嫌平時都是在員林附近活動，與棄屍地點並無地緣關係，當天洪嫌是剛好開車亂繞到該處偏僻山區，隨機下車竟因債務談判未果，痛下殺手，而洪嫌因難逃罪惡感，落網時嚴重晃神，聲稱從犯案到現在一直都無法入眠，由於雙方體格相當懸殊，檢警判斷此案為獨立犯案，排除有共犯協助。

