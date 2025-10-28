為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    霧峰山區 驚見遭綑綁白骨／解鎖手機破案 友為1萬勒斃棄屍

    2025/10/28 05:30 記者許國楨／台中報導
    棄屍地點在霧峰山區一處邊坡下的山溝。（民眾提供） 警方昨將洪男依殺人等罪嫌送辦。 （民眾提供）

    彰化縣洪姓男子催討李姓友人欠他的一萬元，上月中旬開車載李男外出談債務，兩人途中爭執不斷，洪男將車開往台中霧峰偏僻山區，憤而以繩索、膠帶纏綁李男後勒斃棄屍，全案曝光後檢警連日追查，廿六日晚間循線逮捕洪男，昨依殺人及遺棄屍體罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    騙兜風載走下手 洪男殺人棄屍送辦

    霧峰山區有農民廿五日聞到惡臭，和附近民眾一起尋找，竟在山區一處邊坡下的山溝草叢內發現一具骨骸，腳部與頸部留有綑綁用繩索，從腐爛程度研判，死亡時間起碼超過一個月，警方在死者褲袋找到一支手機，經查詢申登人電信資料回撥，接聽人竟是死者的兒子。

    死者兒子表示，上月中旬父親外出後未返家，已通報失蹤協尋人口，經通知家屬指認現場物品，確認死者就是四十九歲李姓男子，警方進一步過濾李男交友圈，得知李男與三十一歲洪姓友人間有金錢糾紛，追查發現，均無業的洪男與李男平日都在彰化員林地區活動，雙方因一萬元債務問題關係惡化。

    經查，死者李男是員林人，洪男曾在員林餐廳工作，雙方因而認識互動，上月中旬，洪男為了向李男催討一萬元債務，向友人借車後假意要載李男外出兜風，途中因催討未果數度起爭執，洪男四處亂繞後將車子開到霧峰偏僻山區，兩人下車再度協商未果，洪男憤而拿出童軍繩及膠帶綑綁李男手腳。

    由於雙方身材相當懸殊，李男身型約一百六十公分偏瘦小，和嫌犯洪男將近一百八十公分的壯碩體型相比，李男根本無力反抗，掙扎過程中洪男勒斃對方後棄屍，犯案後返回員林租屋處收拾衣物潛逃，仍被路口監視器拍下身影，警方組成專案小組追緝掌握洪男動向，前晚十一時許在台中龍井區一處民宅，逮捕正在訪友的洪男，洪男坦承犯案，辯稱因催債未果起爭執，失手勒死李男後驚慌棄屍。

