台北豪宅雙屍案 死者是創投公司老闆

死者陳男家屬偕同檢警相驗。 （記者陸運鋒翻攝）

初步排除他殺之嫌 屋內有不明白色粉末及一包藥錠

卅七歲陳姓男子及廿五歲曾姓女子，前晚陳屍在台北市信義區一處豪宅，且屋內有不明白色粉末及一包藥錠，警方勘驗後發現兩人並無外傷及打鬥跡象，初步排除他殺之嫌。

陳父曾是化妝品包裝器具董事長

陳男家族背景實力雄厚，陳父曾是專門生產化妝品包裝器具的台商董事長，許多知名化妝品品牌都是其客戶，也曾被私募基金收購，後來因紅色供應鏈崛起，台商商機大減，才會回台發展。而陳男在三年前就已經是一家資本額高達九億的創投公司負責人，以及一間餐飲公司的股東。

據了解，陳男臉書簡介寫著A family divided cannot stand（分裂的家庭無法維持），至於是否與家人產生嫌隙，檢警尚無法而知。但他的貼文內，分享著許多前往世界各國旅遊、吃美食的照片，以及參加遊艇派對等，十足像個現代金字塔頂端成員。

陳男自介內有許多他最喜愛的名言佳句，包括「如果我能回到過去，我會改變一件事，而這改變的將是一切」、「致富有三個因素，你投資多少，投資多長時間，以及投資多久」，這些勵志的話語，亦看不出有不好的念頭。檢方將擇期解剖及化驗粉末釐清兩人死因。

